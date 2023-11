Burgerbeweging Westkust4peace roept op tot actie

In een krachtige oproep tot actie richt burgerbeweging Westkust4peace vanuit de Westkust zich tot lokale besturen, waarbij ze aandringt op concrete maatregelen tegen wreedheden wereldwijd.

“Gezien we onze oproep centraal willen zetten, vonden we het niet belangrijk om de initiatiefnemers in de kijker te zetten. Dat willen we graag blijven benadrukken: ons doel is dat onze oproep een eigen leven gaat leiden en wij overbodig worden”, duidt Anke Inghelbrecht (43). “We krijgen vaak de vraag wie we zijn, dus stellen we ons graag even voor. We zijn een groep van zeven sterke vrouwen, die werkzaam zijn in verschillende sectoren en met een verschillende achtergrond: onderwijs, zelfstandige onderneming, sociale sector, openbaar bestuur. Veel kans dat je één van ons ook kent: naast mezelf ook Fien Leerman (47), Rein Lapauw (41), Elise Lizon (38), Stefanie Comyn (41), Michèle Baeyaert (28) en Oona Casier (36). We wonen aan de Westkust. Vandaar onze beslissing om eerst de mensen in onze regio aan te spreken. We kijken niet weg, we herinneren elke 11 november het verdriet dat oorlogen teweeg brengt en deze keer beslisten we er ook naar te handelen. Het is hoognodig.”

Enorme opkomst

“Er was onze eerste oproep om mee te betogen in Brussel op 11 november. Niet enkel #westkust4peace riep op. Wie het nieuws volgt, weet dat burgers wereldwijd massaal op straat kwamen. Alleen al op 11 november was de opkomst enorm. Wie onze sociale media volgt en het VTM-nieuws zag, weet dat onze delegatie aanwezig was. Onze tweede oproep? De vraag om onze vredesmeeuw zoveel mogelijk in het straatbeeld en op sociale media te verspreiden. Zo creëren we een groot en zichtbaar draagvlak vanuit de burger, met een boodschap”, aldus de dames van Westkust4peace.