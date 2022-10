Burgerbevraging peilt naar kennis en mening van Oostendenaar

Het stadsbestuur van Oostende wil weten hoe het gesteld is met de kennis van inwoners over stadsinitiatieven en hoe ze denken over maatregelen en plannen. Vanaf december worden al resultaten verwacht.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), bevoegd voor communicatie : “Het is van belang dat we de bevolking mee inschakelen in wat best is voor onze stad. Participatie is belangrijk en we moeten een draagvlak hebben voor wat we doen. Er werden 2.500 inwoners willekeurig geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit en de wijk waar ze wonen. Ze krijgen we een staalkaart van de bevolking en is de bevraging representatief.”

In de bevraging wordt in vier thema’s (leven, beleven, samenleven en communicatie/dienstverlening) gepeild naar de tevredenheid van de inwoners en waar ze extra accenten verwachten. “We willen weten waar we meer onze focus op moeten leggen. Er worden ook ideeën en suggesties gesprokkeld waarmee we een Oostende kunnen maken waar iedereen welkom is en graag woont, werkt en leeft”, zegt de burgemeester. In de vier grote thema’s komen actiepunten rond armoede, veiligheid, dienstverlening en mobiliteit aan bod.

Kom uit uw schelp

De bevraging doet terugdenken aan de plannen van het (vorige) stadsbestuur voor een grote volksraadpleging. Maar ‘Kom Uit Uw Schelp’ liet lang op zich wachten en eens ze gelanceerd was werd ze door een topambtenaar in een twijfelachtig daglicht gesteld. De oppositie maakte er een zaak van en ook in de toenmalige meerderheid was er geen eensgezindheid over wat er met ‘Kom uit uw schelp’ moet gebeuren. Burgemeester Bart Tommelein wijst op een verschil : “Deze bevraging vindt niet plaats in volle verkiezingsperiode. Het is een bewuste keuze om de bevraging nog in 2022 te organiseren.”

Divers

Er zijn vijf vragen over de achtergrond (taal, gezinssamenstelling…) van de ondervraagden en 65 vragen die peilen naar de mening. Er zijn ook vijf open vragen waar men zelf voorbeelden kan geven of suggesties doen. Veel vragen peilen naar de kennis van de stadsdiensten, initiatieven of acties. Een aantal vragen worden wellicht gesteld om beleidsbeslissingen te nemen of te wijzigen : wil je parkeerplaatsen delen ? wil je betalen voor de overzetboot ? zou je deelnemen aan een groepsaankoop voor planten ? ben je bereid te betalen voor een fietsenstalling ? wil je het gras kunnen afrijden op zondag ?… Verder wordt er ook gepeild hoe tevreden of trots Oostendenaars zijn op Oostende fonkelt, de garnaalkroket, de tv-opnames of het gastronomisch aanbod. De stad wil ook weten hoe de Oostendenaar denkt over het gebruik van kerken en hoe men de werking van de ontmoetingscentra ervaart. De bevraging blijft wel op de vlakte als het gaat over de ziekenhuisfusie : daar wordt enkel gepeild of de mensen ervan op de hoogte zijn maar niet hoe ze er tegenover staan. De stedelijke dienstverlening wordt bevraagd en er zijn ook veel vragen die genomen maatregelen evalueren (zoals verkeersveiligheid) of peilen naar de kennis/bekendheid van stedelijke diensten. Ook het fel besproken thema ‘zone 30’ komt aan bod, weliswaar omschreven als ‘het verlagen van de snelheidszones voor gemotoriseerd verkeer’.

Snel resultaten

Deze bevraging werd weloverwogen opgesteld, peilt naar de mening van de Oostendenaar en wordt op voldoende grote schaal verspreid. Het wordt, twee jaar voor de verkiezingen, een toets voor het beleid en is tegelijk een instrument voor nieuwe initiatieven. De bevraging kan door de betrokkenen online ingevuld of op papier ingediend worden tot 24 november. Daarna verwerkt het Izegemse onderzoeksbureau Public Minds de gegevens. Vanaf 12 december tot eind januari wil de stad communiceren over resultaten.