Burgemeestersverkiezing zorgt voor heel wat animo op de Belgiek: zeven kandidaten strijden voor tricolore sjerp

De gerenommeerde paardenkoersen blijven het uithangbord van Belgiek Koerse in Deerlijk. Maar dit jaar is er meer: er wordt een nieuwe wijkburgemeester verkozen. Zeven kandidaten hebben zich gemeld in opvolging van Stefaan Vanwynsberghe. Behalve de uittredende ‘burgervader’ zelf zijn dat Renaat Vanneste, Frank Devos, Casper Cotton, Janne Dejager, Ronny Deleersnyder en Henkie Courtens.

De Belgiek, Deerlijks meest energieke volksbuurt op de grens met Vichte, viert het komende weekend feest. De gerenommeerde paardenkoersen van maandag 9 oktober zijn het uithangbord van de festiviteiten. Zaterdag strijden zeven kandidaten voor de titel van burgemeester van de Belgiek. Stefaan Vanwynsberghe wil met de steun van de Breestraat en de Vichtestraat graag zichzelf opvolgen. Hij doet dat onder het motto ‘Make Pummel great again’.

Renaat Vanneste is kandidaat voor de Kleine Klijtstraat. Hij heeft onder meer een gezellige namiddag voor jong en oud op zijn programma staan. Casper Cotton, gesteund door de Elf Novemberlaan en de Vichtesteenweg, is de benjamin van de kandidaten. Hij wil jaarlijks met een Belgiekfestijn uitpakken: halloweentocht, kerstmarkt, kubbwedstrijd… Kandidaat nummer 4 is Ronny Deleersnyder. Hij wil minstens één keer per jaar met vrijwilligers van de hele Belgiek een sweeping (opruimactie) organiseren. Ook een welkomactie voor nieuwe Belgieknaren ziet hij best zitten.

Wijkburgemeester

‘Je euro zal wel vallen als Frank het laat knallen’ is de leuze waarmee Frank Devos uit de Klijtstraat-Lisbonnastraat-Gaaistraat naar de gunst van de kiezer dingt. De paardenkoersen mogen van hem nooit van de Deerlijkse activiteitenkalender verdwijnen. Henkie Courtens profileert zich ‘van keukenmeester tot wijkburgemeester’ en wil op verschillende manieren nog meer smaak brengen op de Belgiek. Janne Dejager, aangevuurd door de Wafelstraat, is er net als acht jaar geleden opnieuw bij. ‘Geniet vandaag, herhaal met morgen’ is haar leuze.

“Sfeer onder de zeven kandidaten is fantastisch”

“Zaterdag 7 oktober staat volledig in het teken van de burgemeestersverkiezing”, verduidelijkt Billy Veys. “De sfeer onder de zeven kandidaten is fantastisch. De verkiezingskoorts laaide de jongste weken hoog op. Je kon er niet naast kijken: affiches, strooibiljetten, metersgrote spandoeken, publiciteitskaravanen, allerlei eigen initiatieven… Wie het worden zal, zullen de Belgieknaren en oud-Belgieknaren uiteindelijk zelf bepalen. Er kan gestemd worden van 14.30 uur tot 17 uur. Om geldig te stemmen, moeten de bolletjes van drie kandidaten gekleurd worden. Alle stemmers krijgen een drank- en eetbon. De nieuwe burgemeester wordt om 19 uur bekend gemaakt. Ze Quaffeurz zorgen voor de passende muzikale ambiance en aansluitend kan er aangeschoven worden voor ons eetfestijn. Dit jaar hebben we geopteerd voor verschillende foodtrucks. Kaarten kunnen bestelde worden bij de ploegkapiteins en bij Frank Vanoverschelde, 0475 55 66 90.”

Paardenkoersen

“Zondag 8 oktober is er om 10.30 uur een eucharistieviering. De mis wordt opgeluisterd dor de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Deerlijk. Vanaf 14 uur is het tijd voor de tweede uitgave van de funfietswedstrijd. Er worden verschillende reeksen gereden. Om 15 uur is er wedstrijd waarin versierde fietsen en aangepaste outfits centraal staan. Hoe gekker, hoe liever. Het Belgieks kampioenschap start om 16 uur. We kijken uit wie Tuur Deprez en Julie Naessens zullen opvolgen.”

Hét klapstuk van de feestelijkheden blijft uiteraard Belgiek Koerse zelf op maandagnamiddag 9 oktober. De vermaarde paardenkoersen starten om 14 uur op de Belgiekhippodroom in de Vichtesteenweg. “Net als voorgaande jaren kan men opteren voor een VIP-formule, maar het volkse karakter van de kermis blijft hoe dan ook centraal staan. Ambiance is altijd verzekerd tijdens Belgiek Koerse. Er is een prijzenpot van 15.000 euro te verdelen. Voor de Grote Steeple wordt naar aloude Belgiektraditie een kunstmatige Gaverbeek gegraven. De senioren sluiten de festiviteiten af op woensdag 11 oktober. De animatie wordt verzorgd door Mieke D en Bossie”, rondt Billy Veys af. (DRD)