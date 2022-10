Burgemeesters uit Zuid-West-Vlaanderen vragen IMOG om duurdere afvalophaling zelf te betalen

Elf burgemeesters uit Zuid-West-Vlaanderen vragen afvalintercommunale IMOG om zelf een deel van de duurdere afvalophaling te betalen, dat meldt VRTNWS. IMOG had vorige maand nog aangekondigd dat ze 40 procent meer gaat vragen aan de steden en gemeenten om het afval op te halen.

Inwoners die binnen het werkingsgebied wonen van IMOG betalen nu 55 euro per jaar voor de afvalophaling. Dat zou dus binnenkort 70 euro worden. Elf burgemeester uit Zuid-West-Vlaanderen wil nu dat IMOG zijn reserves aanspreekt om de helft van de meerkost te betalen. IMOG heeft laten weten het voorstel te zullen bespreken.

De burgemeesters bekijken ook nog of het mogelijk is om het huisvuil maar om de twee weken te laten ophalen in plaats van nu elke week, om zo de kosten te verminderen.