Burgemeester wil borden die oproepen om honden niet los te laten lopen langs Damse Vaart weg

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) is niet opgezet met een aantal sensibiliseringsborden voor hondeneigenaars die onlangs langs de Damse Vaart zijn geplaatst. Het gaat om een campagne van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, met de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Onder de noemer ‘Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn’ willen de beheerders van bossen en natuurdomeinen – zowel de provincie als de Vlaamse overheid – de boodschap meegeven dat hondeneigenaars in zo’n omgeving hun viervoeter niet los mogen laten lopen. Dit opdat iedereen in alle rust zou kunnen wandelen of joggen, en om andere dieren en vogels te beschermen.

Verrommeling

“Op zich heb ik niets tegen zulke sensibiliserende boodschappen, maar die borden – op meerdere plaatsen langs de Damse Vaart, ook in Damme – zijn toch wel erg ingrijpend in het mooie natuurlandschap”, zegt burgemeester Coens.

“Een van de beleidsdoelstellingen met ons Dams stadsbestuur is net dat we minder ‘verrommeling’ willen op het openbaar domein. Daartoe hebben we eerder al heel wat onnodige signalisatie- en andere borden ter hoogte van de brug in Damme centrum laten weghalen. De direct omgeving van de Damse Vaart valt dan wel onder het beheer van de provincie, maar in het beschermde stadszicht van Damme lijkt me zo’n bord toch ongepast. Ik heb al geschreven naar de bevoegde gedeputeerde dat ik die borden weg wil.”

(PDV)