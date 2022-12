Burgemeester werd Vlaamse cultfiguur: “Noodopvang is urgenter dan PFAS-problematiek”

De inrichting van de site van de civiele bescherming tot noodkamp voor vluchtelingen was voor Jabbeke hét nieuwsfeit van het jaar. Er worden voorlopig slechts 50 asielzoekers opgevangen, maar in 2023 worden 500 vluchtelingen verwacht.

Het Vlaamse Kruis zorgt op de site in de Stationsstraat voor de medische verzorging van de vluchtelingen. We treffen er drie medewerkers aan: Luc Van Eenoo (hulpverlener-ambulancier), Annie Cool (verpleegkundige) en Tine Amandels (verpleegkundige en coördinator Medische Dienst).

Bijleren

Vrijwilliger Luc Van Eenoo motiveert zijn beslissing om de vluchtelingen bij te staan in het noodkamp als volgt: “Al jaren ben ik actief in Het Vlaamse Kruis, omdat ik graag mensen help. Dit is voor mij een unieke kans om dit ook in een noodopvangcentrum voor asielzoekers te doen. Ik doe hier vrijwilligerswerk omdat ik zo ook nog kan bijleren. Mijn uitgangspunt is: help anderen zoals je zelf geholpen wil worden.”

“Help anderen zoals je zelf geholpen wil worden”

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn verzette zich aanvankelijk tegen de komst van het vluchtelingenkamp. Hij vaardigde hiervoor zelfs op 19 november een burgemeestersbesluit uit: de site werd onbewoonbaar verklaard wegens de mogelijke aanwezigheid van het giftige PFAS na blusoefeningen door de civiele bescherming.

Raad van State

Maar de Belgische staat en Fedasil gingen hiertegen met succes een procedure aan bij de Raad van State. Op 7 december schorste een arrest het burgemeestersbesluit, zodat Fedasil en de federale regering de noodopvang konden opstarten. “De Raad van State maakte een belangenafweging en oordeelde dat de urgentie van de noodopvang voorrang heeft op de PFAS-problematiek”, zuchtte Frank Casteleyn.

De komst van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor naar Jabbeke deed de burgemeester smelten. Beiden werden samen rondgeleid in het noodkamp, inspecteerden eventjes de tenten en Frank Casteleyn zag dat het goed was: “De asielzoekers kunnen hier in leefbare omstandigheden tijdelijk verblijven, de gemeente Jabbeke zal meewerken aan dit project.”

Meer asielzoekers

Het feit dat hoofdzakelijk kwetsbare personen tijdelijk onderdak krijgen in Jabbeke, haalde de burgemeester over de streep. Het gaat immers vooral om gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Maar ook de schrijnende cijfers braken zijn weerstand

Nicole De Moor wees op de noodzaak van dit kamp in Jabbeke: “Er waren dit jaar 35 procent meer asielzoekers in ons land. Die hebben allemaal een dak boven hun hoofd nodig. Fedasil heeft amper 33.000 bedden, ook al zijn er grote inspanningen gedaan en werden er 7.000 extra slaapplaatsen gecreëerd. Maar als je er de Oekraïense vluchtelingen bij telt, zijn er dit jaar 100.000 asielzoekers ons land binnen gekomen.”

Het gevoelige dossier maakte van de Snellegemse volksmenner Frank Casteleyn een Vlaamse cultfiguur, wiens aangebrande oneliners voortaan niet enkel door de Jabbekenaren gesmaakt worden, maar ook weerklank krijgen in ‘le plat pays’.