Burgemeester Vannieuwenhuyze bezoekt kapel van O.L.V. van Bijstand: “Beheer erfgoed kost pak geld”

De gemeentefusie brengt heel wat verrassende zaken met zich mee, ook op gebied wat erfgoed en erfgoedbeheer betreft. Qua erfgoed heeft Meulebeke een enorme rijkdom aan veldkapellen. De kapel die er hierbij uitspringt is deze toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. De kapel werd in 2009 erkend als bouwkundig erfgoed.

Wie met bouwkundig erfgoed te maken heeft moet aan een pak voorschriften en reglementeringen voldoen om het historisch nalatenschap te beheren. Dit is nu het geval bij Franky Demuynck en Hilde Cottenie die in 2018 eigenaar werden van de kapel die voordien, na de dood van de laatste kasteelheer Edgard Van Baveghem, in handen was van de familie Thienpont.

“Omdat we te maken kregen met beschermd erfgoed was het voor ons vanzelfsprekend om een beheersplan te laten opstellen”, legt Franky uit. “Men doet dan een beroep op een architectenbureau, het agentschap onroerend erfgoed alsmede op een studiebureau voor groen- en omgevingswerken.”

“Met een dergelijk beheersplan in de hand word je dan begeleid bij het in stand houden van het erfgoed en krijg je heel wat tips bij het uitvoeren van onderhouds- en omgevingswerken. Vergeten we niet te vermelden dat de volledige omgeving sinds 15 april 2004 ook gecatalogeerd staat als ‘beschermd dorpsgezicht’. Een stads- of dorpsgezicht is een geheel van onroerende goederen met omgevende elementen zoals gebouwen, beplanting, omheiningen, bruggen, wegen,… met als doel erfgoed die locaties te behouden voor toekomstige generaties.”

Het in stand houden van dit alles kost veel geld. “We hebben in de voorbije jaren al heel wat voorstellen van Sandra Soetaert van het tuin- en landschappenburo Bossaert gerealiseerd”, gaat Franky Demuynck verder. “Het rommelig struikgewas werd verwijderd. In de plaats daarvan hebben we zitbanken geïnstalleerd die zorgen voor het nodige verpozingscomfort. Achter de kapel werd een parking aangelegd met verstevigd gazon. We hebben eveneens al enkele raadgevingen van Koert David en Frederik Mahieu van het Agentschap Onroerend Erfgoed ons ter harte genomen. Zo werden twee brandramen prachtig gerestaureerd en werd de omheiningsmuur van de site volledig gevoegd.”

Rijke geschiedenis

“Maar daar blijft het niet bij want er staat nog heel wat op het programma dat moet verwezenlijkt worden. Om die reden ben ik blij dat we een eerste babbel hebben met burgemeester Luc Vannieuwenhuyze.”

Samen met Franky en Hilde bracht de burgemeester een bezoek aan de kapel en luisterde aandachtig naar de rijke geschiedenis die van start ging in 1715 toen baron Nicolas De Beer, heer van Meulebeke, het oude Mariakapelletje liet vervangen door een nieuwe kasteelkapel. In 1756 herbouwde Filips-Alexander De Beer de kapel en in datzelfde jaar kwam het grote marmeren beeld van Onze-Lieve-Vrouw, een kunstwerk van beeldhouwer Lauwers uit Gent, in de kapel. In 1772 liet kanunnik Joseph Ghislain De Beer de kapel met een voorportaal uitbreiden. Edgard Van Baveghem, oud-burgemeester van Meulebeke en laatste bewoner van het kasteel, voorzag de kapel op zijn beurt van een nog groter voorportaal en verfraaide het interieur met muurschilderingen op doek.

Luc Vannieuwenhuyze: “Deze kapel met haar 300 jaar geschiedenis is werkelijk een parel aan de erfgoedkroon van Meulebeke. We moeten alles op alles zetten om dit uniek stuk erfgoed voor het nageslacht te conserveren. Ik zie het wel haalbaar om op vraag van de huidige eigenaars, die ook de vzw runnen, logistieke steun te verlenen daar waar nodig. Een bijkomend voordeel bij dit alles is dat de schepen voor het beheer van het gemeentelijk patrimonium een Meulebekenaar is die zeker met de situatie van de kapel vertrouwd is.”

“We hebben inderdaad een constructief gesprek gehad wat positief is voor alles wat nog te realiseren valt”, reageert ook Franky. “Alle hulp wordt in dank aanvaard. Straks dienen zich grote werkzaamheden aan voor het opnieuw voegen van de buitenwand achter de kapel en van het herstellen en opsmukken van de grote brandramen. Dan hadden we nog graag een oplossing aangereikt gekregen van monumentenzorg voor het schilderij dat rechtstreeks op de muur werd geplaatst door kunstschilder Lannoo. Op de linker binnenzijwand is dit. Er is dus nog een pak werk te verrichten en er is nog een grotere smak centen nodig. Erfgoed beheren is nu eenmaal geen goedkope zaak, maar het is de moeite waard.”

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, kan dit op rekeningnummer van de Kapel van Bijstand BE88 0689 32 32 66 41.