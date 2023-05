Burgemeester van thuisgemeente Doornik verheugd met vrijlating Olivier Vandecasteele

De vrijlating van Olivier Vandecasteele, die meer dan een jaar was opgesloten in een Iraanse gevangenis, is naar eigen zeggen een van de mooiste dagen in het leven van Paul-Olivier Delannois, burgemeester van Doornik waar Vandecasteele geboren werd. “Wat een absoluut geluk! Een fantastische dag!”, klinkt het.

“Wat een absoluut geluk! Een fantastische dag. Ik geniet van dit moment. Ik heb er tranen van in mijn ogen. Ik denk natuurlijk aan Olivier, maar ook aan zijn hele familie die eveneens heeft geleden tijdens deze lange tijd. Ik denk terug aan de fantastische mobilisatie van steun en vooral de manier waarop dat gebeurde. En, zoals het gezegde luidt, na de nacht komt de dag. Maar hier was de nacht lang, heel lang”, aldus Delannois.

“Ondanks alle steunacties die door de gemeenten van Picardisch Wallonië werden gehouden, had ik een gevoel van machteloosheid”, zegt hij nog. “We moeten eerst tijd uittrekken voor reünies”, antwoordt hij op de vraag wat er nu gaat gebeuren. “Of we iets gaan doen vanuit het stadsbestuur, weten we nog niet. Dat zal gebeuren in overleg met de familie van Olivier. Voor mij zou het mooiste moment zijn als Olivier op een dag zelf het enorme dekzeil met zijn portret dat langs het belfort van Doornik hangt, komt verwijderen”, besluit Paul-Olivier Delannois.