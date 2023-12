Burgemeester van Harelbeke kondigt verbod aan op het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsnacht

Burgemeester Alain Top (Vooruit) heeft in overleg met het schepencollege een politiebesluit goedgekeurd dat het afsteken van vuurwerk door particulieren op het grondgebied van Harelbeke verbiedt, ook tijdens de oudejaarsnacht van 20 tot 2 uur.

“Dit besluit is genomen op basis van aanbevelingen van de Belgische Vuurwerkfederatie en het advies van de brandweer HVZ Fluvia: dit in het licht van de voorspelde sterke zuidwestenwind door het KMI”, verduidelijkt Alain Top. “Het verbod is ingesteld om de veiligheid van de inwoners te waarborgen en potentiële schade of ongevallen te voorkomen. Inwoners en bezoekers van Harelbeke worden vriendelijk verzocht zich aan dit verbod te houden. Overtredingen zullen leiden tot administratieve sancties.”

De burgemeester vraagt aan iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een veilige en vrolijke viering van de jaarwisseling. “Het stadsbestuur wenst iedereen een veilig en goed eindejaar.”