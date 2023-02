Burgemeester van Brugge is bereid mee te zoeken naar locatie voor detentiehuis in zijn stad

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mee helpen zoeken naar een locatie voor een detentiehuis in Brugge: “Gelet op de overbevolking van onze gevangenissen moeten we uitkijken naar een alternatieve strafuitvoering.”

“Enkele maanden geleden kreeg ik het bezoek van een aantal mensen onder wie Hans Claus, een gewezen gevangenisdirecteur die een pleidooi hield voor detentiehuizen”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “Dit is een huis waar mensen korte gevangenisstraffen uitzitten buiten de gevangenis.”

Overbevolking

“Als advocaat heb ik de ervaring dat men echt niet beter wordt in de gevangenis. Zeker niet wanneer men enkel een korte straf moet uitzitten. Iemand die een diefstal pleegde kan op dezelfde cel belanden als een zware drugsdealer. Uiteraard gaat hier niet om zware criminelen die zeker in de gevangenis thuis horen.”

“Gelet ook op de overbevolking van onze gevangenissen moet uitgekeken worden naar alternatieve strafuitvoering. De minister van justitie wenst zo spoedig mogelijk dergelijke detentiehuizen oprichten. Dit zijn huizen waar tussen de 20 en de 60 personen kunnen verblijven.

Verantwoordelijkheid

“De minister heeft mij ook daarover aangesproken en ik heb inderdaad gezegd dat ik wil mee helpen zoeken naar een geschikte locatie op Brugs grondgebied. Wij moeten als centrumsteden daar onze verantwoordelijkheid in nemen. Een locatie is er nog helemaal niet maar ik meen dat de ervaring in Kortrijk leert dat wij helemaal geen schrik moeten hebben om ergens in Brugge ook een detentiehuis te hebben”, aldus Dirk De fauw.