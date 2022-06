Burgemeester van Brugge Dirk De fauw reikt 25 fietsdiploma’s uit aan volwassenen

Zaterdag ontvingen in Brugge een 25-tal cursisten van de fietscursus voor volwassenen hun fietsdiploma. Burgemeester Dirk De fauw kwam de diploma’s in het Graaf Visartpark aan de cursisten overhandigen. Hij werd daarbij geassisteerd door de 8-jarige Julien Neirynck, die een tijdje geleden de wens had uitgesproken om voor één dag burgemeester van Brugge te mogen zijn.

Deze fietscursus voor volwassen wordt in Brugge al een twintigtal jaar georganiseerd. Er zijn drie partijen bij betrokken: Avansa regio Brugge, Rebelle en de stedelijke Diversiteitsdienst.

Rebelle heeft nu ook een nieuw initiatief gelanceerd. Onder de noemer ‘de fietsvrienden’ zullen vrijwilligers en cursisten verder blijven oefenen om te leren fietsen.

“Een heel mooie vorm van integratie, en door de opgedane fietservaring kun je je verplaatsen om boodschappen te doen en ook recreatief”, weet burgemeester De fauw.

De vraag naar fietscursussen voor volwassenen is ondertussen zo groot dat men bij Avansa een versnelling hoger wil schakelen, naar het voorbeeld van de Leuvense fietsschool en de Antwerpse fietsschool, zo laat coördinator Karl Duc van Avansa regio Brugge weten.

Vier lessenreeksen

Jaarlijks zijn er in Brugge vier lessenreeksen voor volwassenen die willen leren fietsen. “De wegcode wordt al doende meegegeven, maar het is de bedoeling daar meer aandacht aan te geven. Leren fietsen doen de cursisten in het Graaf Visartpark, en als ze de basis mee hebben, rijden ze rond het park en doen ze ook korte en langere fietsritten. In de toekomst zullen we ook meer gebruik maken van de VERO-routes, waarvan er één aan het Graaf Visartpark start”, vertelt Babet Brilleman van de Brugse diversiteitsdienst.

De eerstvolgende lessenreeks start op dinsdag 30 augustus. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro, het sociaal tarief 25 euro. In beide gevallen krijg je de helft van het inschrijvingsgeld terug als je elke keer aanwezig bent op de cursus. Het is niet nodig over een eigen fiets te beschikken.

