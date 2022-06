Burgemeester stelt zich vragen bij openblijven van asielcentrum Koksijde deze zomer: “Is er voldoende activiteit voor de bewoners?”

Het asielcentrum in Koksijde, waar 243 vluchtelingen verblijven, zal voor de eerste keer tijdens het drukke zomerseizoen open blijven. Dat maakte staatssecretaris Sammy Madhi (CD&V) bekend. De gemeente werd echter niet ingelicht. “Er werd niet gecommuniceerd en we vragen dringend overleg. Het zomerseizoen is voor onze politie al ontzettend druk. En wat met de kinderen daar? Wordt er een zomerprogramma aangeboden?” vraagt burgemeester Marc Vanden Bussche zich af.

Het asielcentrum in Koksijde dat gevestigd is op de luchtmachtbasis heropende in september vorig jaar de deuren. Er verblijven nu 243 mensen vooral uit Syrië, Afghanistan en Palestina. Tot nu toe was er onduidelijkheid tot wanneer het asielcentrum zou openblijven. Dat blijkt nu tot zeker eind dit jaar te zijn, zo antwoordde staatsecretaris Sammy Mahdi (CD&V) op de vraag van federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De regering houdt geen rekening met de lokale vragen en verzuchtingen”, oppert hij.

Gemeente niet op de hoogte

Dat beaamt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Officieel zijn wij niet eens op de hoogte”, zegt hij. “De overeenkomst tussen Fedasil en Defensie loopt tot eind dit jaar maar wij hebben altijd gevraagd om het centrum voor de zomer terug te sluiten. Daarop kwam nooit een antwoord. En nu vernemen we dat het voor het eerst openblijft tijdens het zomerseizoen. Dat brengt consequenties met zich mee waarover we dringend moeten samenzitten want we vinden dit zorgwekkend. Onze politie is in het zomerseizoen al overbevraagd en krijgt al bijstand van de federale politie. Bovendien kunnen wij als gemeentelijk bestuurder niets zelf plannen. Iedereen weet dat we bezig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de reconversie van de luchtmachtbasis, die we willen aankopen. Onze gemeentelijke diensten hebben een totaal gebrek aan ruimte. We moeten nu al containers plaatsen om plaats te creëren. We vragen dringend overleg.”

Zomerprogramma?

Want, als het asielcentrum dan openblijft dit seizoen, dan vraagt de burgemeester zich ook af hoe die zomer er dan zal uitzien. “De kinderen hebben op school nu een dagbesteding, maar wat tijdens de twee zomermaanden? Is er voor hen een zomerprogramma voorzien, is er aanbod voor de anderen? Of moeten zijn gefrustreerd toezien hoe het hier vol zal lopen met toeristen terwijl ze zelf niets kunnen doen op het domein en gewoon rondhangen? We vragen dringend overleg wat dat is er nu niet.”

Gevarieerd programma

Benoit Mansy van Fedasil laat weten dat er intussen een gans aanbod is uitgewerkt voor deze zomer. “Bovenop de gewone animatie en cursussen zijn er dagelijks knutselactiviteiten, sport- en waterspellen en schattenjachten en themadagen”, zegt hij. “Er worden ook regelmatig uitsapjes voorzien, zoals naar de kinderboerdij of het strand. Ook voor volwassenen is er een gevarieerd aanbod. Daarnaast lopen ook de Nederlandse lessen en bvb. ICT-cursussen gewoon door in de zomer.” (JH)