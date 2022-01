Burgemeester Seynhaeve gaat tot krokus in SPWE lesgeven:“Te combineren met politiek”

Net zoals zovele scholen kampt SPWE met een lerarentekort. Hulp kwam uit onverwachte hoek wanneer burgemeester Jan Seynhaeve zijn diensten aanbood. Sinds deze week tot aan de krokusvakantie geeft hij godsdienst in de eerste graad van het

secundair onderwijs.

Secundaire school SPWE is sinds meerdere maanden op zoek naar leerkrachten om heel wat openstaande uren op te vullen. Meermaals verspreidde de school berichten op sociale media waarbij ze haar zoektocht kracht wou bijzetten.

“Ik had die boodschappen ook gezien”, vertelt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het lerarentekort is een brandend probleem, ook in SPWE dus. Mijn zus An geeft godsdienst in Kortrijk, zij bevestigde me dat ze werkelijk niemand meer vinden die resterende uren kan opvullen. Zo groeide het idee om zelf voor de klas te gaan staan. De kerstvakantie en de maand januari zijn politiek rustiger maanden, er zijn geen recepties en haast geen bijeenkomsten. Ik had wat tijd over. Maar ook weer niet teveel tijd, de betrekking moest uiteraard tijdelijk zijn en te combineren met een politiek mandaat.”

Goesting voor iets nieuws

De leerkracht godsdienst is nog tot de krokusvakantie met zwangerschapsverlof, de school zocht iemand om twaalf uren les te geven per week. Vier lesinhouden gespreid over zes klassen. Jan Seynhaeve hakte de knoop door en waagde de sprong, geen evidente stap, want in het verleden gaf hij enkel les aan hogeschool studenten. (SL)

“De groepen zijn diverser dan toen ik hier zelf op de banken zat, 40 jaar geleden”

“Ik gaf inderdaad nog nooit les in het secundair onderwijs, en nog nooit godsdienst. Het was dus moeilijk om het tempo en het niveau in te schatten, maar de goesting was er om iets nieuws te proberen en het valt heel erg goed mee. De groepen zijn heel divers, zeker diverser dan toen ik 40 jaar geleden zelf hier op de klasbanken zat. Ik probeer veel interactie in mijn lessen te steken, wat best boeiende klasgesprekken oplevert.”

Cool

De leerlingen van het tweede Latijn stromen de klas binnen voor de les godsdienst, pas hun tweede les godsdienst sinds het begin van dit schooljaar. De schuld van het lerarentekort. Er was wat terughoudendheid toen ze vernamen dat de burgemeester hun leerkracht godsdienst werd. Zal hij niet te stijf zijn, zal het niet te saai worden? De reacties van de leerlingen zijn echter uitsluitend positief. In tegenstelling tot de verwachtingen blijkt de burgemeester cool te zijn en helemaal niet streng. Zo vertellen ze toch in het bijzijn van de interim die staat te popelen om te beginnen aan zijn les over ‘Wauw-verwondering.’

Directeur Henk Millecamp is uiteraard heel tevreden met de nieuwe leerkracht godsdienst. Het lerarentekort in zijn school raakt stilletjes aan voorlopig opgelost. Liliane Gheysen staat na vijf jaar pensioen terug voor de klas, zij valt in voor de leerkracht natuurwetenschappen. En Kris Minne keert terug naar zijn oude liefde, hij is sinds begin dit jaar leerkracht Engels. “Hiermee zijn niet alle problemen opgelost”, vreest de directeur. “Wat als er leerkrachten uitvallen en net zoals zovele collega’s hou ik mijn hart vast voor volgend schooljaar. Vooral hoe wij alle roosters ingevuld zullen krijgen.”