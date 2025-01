Burgemeester Ruth Vandenberghe belooft overlast aan Schouwburgparking aan te pakken: “Zoeken elkaars gezelschap op om eenzaamheid en verveling te ontvluchten”

De overlast aan de ingang van de parking Schouwburg in Kortrijk, een bron van ergernis voor handelaars en passanten, werd besproken tijdens de gemeenteraad van 20 januari. Burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) benadrukt dat de aanpak een balans vergt tussen begrip voor de betrokkenen en kordate maatregelen. “Het is een complexe problematiek die we niet met één maatregel kunnen oplossen,” aldus de burgemeester.

De groep, bestaande uit een twintigtal personen, heeft doorgaans een eigen woning, maar kampt met kansarmoede en alcoholproblemen. “Vaak zoeken ze elkaars gezelschap op om eenzaamheid en verveling te ontvluchten,” legde Vandenberghe uit. “Maar hun gedrag kan soms bedreigend overkomen en individuele incidenten zorgen voor klachten.”

Straathoekwerkers spelen een sleutelrol in de aanpak. Ze bouwden een vertrouwensband op en maakten afspraken met de groep, zoals het opruimen van afval en het splitsen in kleinere groepen om overlast te beperken. Toch blijft het een uitdaging om alles in goede banen te leiden, zeker omdat ook mensen van buiten Kortrijk de plek beginnen op te zoeken.

Maatregelen in uitvoering

Naast de inzet van straathoekwerkers, koos de stad voor fysieke en repressieve maatregelen. Zo werd een ijzeren hek geplaatst om ’s nachts verborgen hoekjes achter de kiosk ontoegankelijk te maken. Daarnaast voorkomt een nieuw scansysteem dat personen zonder parkeerticket toegang krijgen tot de parking buiten de sluitingsuren. “Deze systemen zijn sinds eind januari operationeel,” verduidelijkte de burgemeester.

Ook de politie houdt een vinger aan de pols. Via camera’s en patrouilles worden identiteitscontroles en fouilleringen uitgevoerd. Wie dronken overlast veroorzaakt, wordt tijdelijk opgepakt. “We grijpen in, maar juridisch blijven we beperkt. De mensen moeten na enkele uren worden vrijgelaten,” erkende Vandenberghe.

Blik op de toekomst

In februari start een extra straathoekwerker om de dialoog met de groep verder te versterken. Daarnaast werkt de stad aan een actieplan dat begeleiding biedt op het vlak van werk en vrije tijd. Op langere termijn wil Kortrijk structurele oplossingen onderzoeken, zoals de suggestie van een buurthuis in het stadscentrum, geopperd door raadsleden Liesbet Maddens (N-VA) en Miet Callens (Groen).