Burgemeester Lippens na twee jaar allerminst vergeten in Knokke-Heist

Ook twee jaar na zijn overlijden, op 19 februari laatstleden, is Leopold Lippens nog lang niet vergeten in zijn Knokke-Heist. “Hij komt in het gemeentebestuur nog vaak ter sprake want veel beslissingen uit zijn bewind zijn nu nog in uitvoering”, zegt burgemeester Piet De Groote.

19 februari 2021 is de dag dat heel Knokke-Heist, en wijde omgeving, stil stond. Leopold Lippens, bijna 42 jaar lang burgemeester van zijn gemeente, was overleden. Hoewel het natuurlijk wel al enige tijd bekend was dat de burgemeester aan leukemie leed, kwam zijn dood toch nog als een verrassing. De man bleef dan ook bijna letterlijk tot zijn laatste snik doorwerken.

Dat getuigde ook zijn opvolger, burgemeester Piet De Groote: “Hij was een trotse burgemeester en wilde niet aanvaarden dat hij ziek was”, aldus De Groote. “De kracht en het temperament dat hij had om nog tot enkele dagen voor zijn dood vergaderingen te leiden, was ongelooflijk. Velen zouden in zijn plaats afgehaakt hebben, maar hij heeft tot het laatste moment gevochten voor zijn gemeente.”

Herdenkingsmoment

Niet alleen in politieke middens maar ook bij de brede Knokke-Heistste bevolking maakte zijn overlijden heel wat los. Zo bleek onder meer aan het indrukwekkende, spontane initiatief waarbij papieren strandbloemen aan de oprijlaan naar de woning van de burgemeester geplaatst werden.

De tweede verjaardag van het overlijden van burgemeester Lippens werd door het gemeentebestuur herdacht met een intiem herdenkingsmoment in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.

Rondom de plataan die de familie Lippens in 2019 naar aanleiding van zijn veertigjarig burgemeesterschap had geplant, heeft de gemeentelijke groendienst een bloemenperkje aangelegd. Het gemeentebestuur legde er samen met zoon Valery Lippens een bloemstuk neer aan de gedenkplaat.

“Wijlen burgemeester Lippens komt in de bijeenkomsten van het College, en andere vergaderingen, nog heel vaak ter sprake”, liet burgemeester Piet De Groote weten. “Heel wat van de beslissingen van tijdens zijn bewind zijn immers nu nog in uitvoering. Dus zo is hij hier nog steeds sterk aanwezig.”