Burgemeester laat opgespoten zand onderzoeken

Omdat inwoners zich vragen stelden bij de kwaliteit van het opgespoten zand aan de Vosseslag, liet burgemeester Wilfried Vandaele er stalen nemen. “Inwoners waren verontrust door de kleur, uitzicht en geur van het zand en vermoedden dat het vervuild materiaal was. Maar de resultaten zijn op het eerste gezicht geruststellend”, zegt hij.

Op de zone Vosseslag in De Haan spuit de firma DEME met de sleephopperzuiger zand op afkomstig van Sierra Ventana, een ondiepte net ten noorden van de belangrijkste vaargeulen naar de haven van Zeebrugge en de Westerschelde.

Mindere kwaliteit

“Die locatie is tegelijk een baggerstortplaats en ontginningsgebied voor zand. In de concessievergunning voor het Belgische deel van de Noordzee staat duidelijk vermeld dat het zand uit controlezone 3 van mindere kwaliteit is. Het kost dan ook slechts 0,48 euro per m³, terwijl het zand van de andere ontginningszones dat van betere kwaliteit is, 0,73 euro per m³ kost. Sierra Ventana bevat blijkbaar al sinds de jaren zestig baggerspecie uit de Westerschelde en havens, en het vermoeden rees dus dat die specie nogal wat vervuilende stoffen zou bevatten”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.

Hij vroeg aan het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) om stalen te laten nemen van het opgespoten zand en dat is ondertussen dus gebeurd. “De stalen werden geanalyseerd en de eerste resultaten zijn goed. Op basis van de informatie die we nu hebben, is er geen reden tot ongerustheid. Het onderzoek op PFOS/PFAS is wel nog bezig”, klinkt het. (WK)