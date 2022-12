Burgemeester Kuurne vraagt “steun en menselijkheid” voor vrouw die zieke echtgenoot om het leven bracht

In een opmerkelijk Facebookbericht heeft burgemeester Francis Benoit een “oproep naar menselijkheid” gelanceerd. Zaterdag werd in crematorium Uitzicht in Kortrijk afscheid genomen van Jo D. (58), die in november omgebracht werd door zijn vrouw Hilde V. De vrouw wordt verdacht van moord en moet dinsdag opnieuw voor de raadkamer verschijnen. “Ik hoop oprecht dat de wereldvreemdheid van justitie doorprikt wordt door de kracht van een lokale gemeenschap die begrijpt en aanvaardt”, aldus de burgervader.

De raadkamer moet dinsdag beslissen over een eventuele verdere aanhouding van Hilde V. (58). De vrouw verstikte op woensdag 16 november haar zieke echtgenoot Jo D. (58) met een kussen bij hen thuis op de Sterrewijk in Kuurne. De vrouw nam geneesmiddelen in, maar haar zus kon de hulpdiensten nog tijdig verwittigen. Hilde V. werd versuft overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk, maar zit ondertussen al even in de Brugse gevangenis op verdenking van moord.

Grenzeloze liefde

Burgemeester Francis Benoit van Kuurne is het daar niet mee eens. Met een opmerkelijke post op Facebook, die al meer dan honderd keer gedeeld werd, lanceert hij een “oproep naar menselijkheid.” Het is immers geen geheim dat Hilde V. al jaren aan MS lijdt en afhankelijk was van de zorg van haar man. Een hersenbloeding verlamde Jo D. echter gedeeltelijk, waardoor beiden mogelijk geen andere uitweg meer zagen.

“Ik woonde gisteren (zaterdag, red.) een uitvaart bij van een dierbaar Kuurnenaar”, schrijft Benoit op Facebook. “Op zich niet ongebruikelijk, maar deze uitvaart blijft eeuwig in mijn geheugen gegrift. Het afscheid van bootsman Jo werd in de media uitgesmeerd met hier en daar smakeloze interpretaties. Maar je kan het hen misschien niet kwalijk nemen als het parket zo droog communiceert.”

“De sterkte van een lokale gemeenschap drukt zich niet altijd uit in het bloemen neerleggen aan het huis van de overledene. Wel in een sereen medeleven, overtuigd van de keuze die een echtpaar maakte bij grenzeloze liefde en onaanvaardbare beperkingen. De sterkte van een lokale gemeenschap voelden we gisteren allemaal. Maar vandaag blijven we verweesd achter, wetende dat Hilde, zijn vrouw, zijn eeuwige liefde, in de gevangenis zit. Was de raadkamer gisteren aanwezig geweest, dan zouden ze gevoeld hebben dat de kracht van een gemeenschap zoveel sterker is dan een straf. Zouden ze de aanvaarding voelen?”

Machteloos

Die aanvaarding was alvast te voelen bij Tom, de zoon van Jo en Hilde. “De steun, warmte en liefde die ons nu bereiken staan in schril contrast met de machteloosheid die we voelen bij wat onze moeder nu moet doorstaan. Wij zullen blijven strijden voor een menswaardige afloop voor haar, want als iemand dat verdient is zij het wel. Moge de lokale gemeenschap paraat staan, we zullen jullie nog nodig hebben.”

Burgemeester Benoit roept op om zijn bericht massaal te delen. “In de hoop dat de beslissers van justitie dinsdag beseffen dat de gemeenschap anders denkt dan zij. Hilde heeft onze steun nodig.” (TV/ADM)