In het kader van de Vlaamse Feestdag was er dinsdagavond op de Grote Markt in Roeselare Vlaanderen Zingt.

De aanwezigen zongen mee met tal van klassiekers. Onder andere Patrick Lefevere van wielerteam Soudal Quick-Step verscheen er op het podium en zong samen met burgemeester Kris Declercq de hit ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond.