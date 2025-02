Burgemeester Kris Declercq blij dat zijn oproep aan Bart De Wever niet in dovemansoren viel

Na 236 dagen heeft ons land eindelijk een regeerakkoord. De reacties daarop zijn verdeeld. Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V) is blij dat de oproep die hij in september lanceerde voor meer middelen niet in dovemansoren viel. Hij vroeg om meer middelen en krijgt die nu ook.

Even terug naar september 2024. Toen riep burgemeester Kris Declercq de pers bijeen om een oproep te lanceren richting toen nog formateur Bart De Wever. Daarin vroeg hij meer middelen om drugs en overlast te bestrijden. “De politie levert zeer goed werk, maar een nog gerichtere gerechtelijke aanpak is noodzakelijk”, klonk het toen.

Versterkt lokaal veiligheidsbeleid

Daar werd nu gehoor aan gegeven. “Als burgemeester ben ik alvast heel tevreden dat er geluisterd is. Mijn brief aan de formateur van september vorig jaar leverde zijn vruchten af. Deze brief was een duidelijk oproep voor een versterkt lokaal veiligheidsbeleid”, aldus burgemeester Kris Declercq op zijn eigen Facebook. “Volgende voorstellen die ik in september lanceerde vind ik terug. Zo zijn er meer middelen voor wijkagenten. Is er ondersteuning voor de veiligheidsaanpak in stationsbuurten en probleemwijken. Komt er versterkt snelrecht zodat we sneller kunnen bestraffen en er wordt ook werk gemaakt van een instrumentenbox ‘overlast’ voor de lokale besturen om beter aan preventie te kunnen doen.”

“Versterkte drugsaanpak en mogelijkheid voor de burgemeester om drugsverslaafden naar verplichte opvang te begeleiden. Wettelijke mogelijkheden voor private bewaking in aanvulling op de kerntaken van de politie. Daarnaast bevat het regeerakkoord heel wat maatregelen om de economie (o.a. KMO-plan en fiscale herijking), landbouw (korte keten clausule) en de zorg (o.a.; materniteit) ook in onze stad verder perspectief te geven.”