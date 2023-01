Burgemeester Kortrijk dreigt met inbeslagname hondenduo Bassie en Adriaan

Komt er een einde aan de onophoudelijke strooptochten van het hondenduo Bassie en Adriaan? Als het van de Kortrijkse burgemeester afhangt alvast wel. Ze liet een niet mis te verstane boodschap bezorgen aan de eigenaars. “Tegen uiterlijk komende donderdag nemen jullie de nodige voorzorgsmaatregelen of jullie honden worden in beslag genomen!”

Ver weg van de fratsen van een zekere clown en acrobaat, in de jaren 80 op de Nederlandse televisie, zorgde het tweetal honden in de Kortrijkse Pius-X wijk voor een ware ravage.

Meer dan 30 dode dieren

Keer op keer slaagden ze erin uit te breken, waarna ze op strooptocht vertrokken. Wie kippen of cavia’s in de tuin had, werd een doelwit voor de jachthonden. De problemen hielden maandenlang aan en eisten meer dan 30 dode dieren, een situatie die de buurtbewoners tot wanhoop dreef. De politie leek machteloos te staan en iedereen telde af tot de volgende uitbraak met nieuwe slachtoffers.

Vanuit het stadhuis van Kortrijk klonk vrijdag dan weer een verlossend, zij het erg duidelijk signaal. “Ik heb het dossier en het bestuurlijk verslag grondig doorlezen en bestudeerd”, liet burgemeester Ruth Vandenberghe weten.

Ingrijpende maatregelen

“Op mijn vraag heeft de politie een brief aan de eigenaars van het hondenduo bezorgd. Daarin staat vermeld dat ze tot uiterlijk donderdag de tijd hebben om ingrijpende maatregelen te nemen, maatregelen die een nieuwe uitbraak moeten vermijden. Slagen ze daar niet in of zijn de maatregelen niet voldoende, dan zullen de honden in beslag worden genomen.”

Duidelijke taal van de first lady van Kortrijk, al heeft ze alle vertrouwen in de goede afloop van het verhaal. “Ik twijfel er niet aan dat iedereen hier gepast gevolg zal aan geven zodat de rust kan terugkeren in de wijk.”