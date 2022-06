Burgemeester Koksijde is blij met positieve studie over kusttoerisme maar heeft kritische bedenkingen bij veiligheid en treinvervoer naar de Westkust

Het unieke kustonderzoek, dat Westtoer over de periode 2021-2022 heeft uitgevoerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, heeft aangetoond dat de kustvakantiegangers over het algemeen bijzonder tevreden zijn zowel qua logies als activiteiten en vakantiesfeer. Toch voegt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van het kustburgemeesteroverleg, er enkele kritische noten aan toe. Een stijging van het aantal vakantiegangers heeft ook een impact op het garanderen van de veiligheid en op de mobiliteit. De burgemeester is vooral niet te spreken over het treinvervoer…

“Een dergelijke studie is van belang om te zien of ons buikgevoel klopt”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “We hebben er nog nooit zo goed voorgestaan qua aantal overnachtingen. Sinds corona herontdekten de mensen onze kust en is ze een hype geworden. We profiteren ook van de klimaatveranderingen, want als het te warm is in het binnenland, dan is de temperatuur aan zee nog altijd veel draaglijker.”

“Wat me wel zorgen baart, is eigenlijk een luxeprobleem: kunnen we zoveel meer vakantiegangers wel aan als we de veiligheid willen blijven garanderen? Onze politiemensen moeten dan al een flinke tand bijsteken, en zelfs de extra collega’s van de federale politie zijn dan niet toereikend. Bovendien blijft het asielcentrum van Fedasil in onze gemeente ook deze zomermaanden open, wat het toezicht op de veiligheid nog verhoogt.”

Treinvervoer

Wat de burgemeester vooral wil aankaarten is het treinvervoer in de regio Westkust/Westhoek. “De situatie is ronduit beschamend”, windt hij zich op. “Dat wijst de studie ook uit: slechts 9 procent van de toeristen komt met de trein naar de kust. Dat verwondert mij niks, want de reizigers hebben geen airco en geen wifi aan boord en de treinrit van Brussel naar Koksijde, die vroeger twee uur duurde, duurt nu zelfs 2,5 uur! En dat in tijden waarin overal snelheidstreinen worden ingezet! Het is de hoogste tijd dat de NMBS hieraan aandacht schenkt als ze meer reizigers willen overtuigen om de trein te nemen!”

Sterke troeven

Toch benadrukt de burgemeester de sterke troeven van de kustgemeenten en niet in het minst die van zijn eigen gemeente. “We hebben een pocketboekje uitgegeven met heel veel praktische info en waarin we elke dag een activiteit voorstellen. Toppers in onze gemeente deze zomer zijn alvast ‘Koksijde bouwt met LEGO®-blokjes, de Panamarenko-expo ‘Come Fly with Me’, de airshow Belgian Open Aerobatic Championship, de Night of the Proms Summer Edition en het Helmgras Festival. Alle info daarover vinden vakantiegangers op www.visitkoksijde.be.”