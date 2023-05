Burgemeester Knokke-Heist wil tweedeverblijfstaks niet afschaffen: “Waarde tweede verblijven zal dalen”

De burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote (Gemeentebelangen) zegt voldoende argumenten te hebben om de tweedeverblijfstaks in de kustgemeente te blijven heffen. Dat zegt hij woensdag in een reactie op de uitspraak van het hof van beroep in Gent die de taks onwettig verklaart.

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest de tweedeverblijftaks van de gemeente Knokke onwettig verklaard. Het hof besliste dat de taks discriminerend is ten opzichte van vaste inwoners, omdat zij geen aanvullende gemeentebelasting betalen. Het gaat om een individuele zaak van een dame met een tweede verblijf in Knokke-Heist. Eerder had de rechtbank in Brugge haar in het ongelijk gesteld, maar nu vernietigt het hof van beroep die beslissing.

Waarde zal dalen

Burgemeester Piet De Groote zegt de taks niet te willen afschaffen. “Er zijn voldoende argumenten om deze belasting te heffen. Als we ze moeten afschaffen, zullen de gevolgen navenant zijn. Dan mogen onze tweedeverblijvers rekenen op minder politie, minder veiligheid, minder netheid en minder activiteiten. Bijgevolg zal de waarde van hun tweede verblijf dalen.”

Ook in de invoering van een aanvullende personenbelasting ziet De Groote geen oplossing. “Als we die invoeren is dat puur door de druk van tweedeverblijvers. Dan zou het wel eens kunnen dat we de tweedeverblijfstaks hoger instellen. Het is belangrijk dat deze mensen eens nadenken waar men naartoe wil.”

Cassatie

Het is voorlopig nog onduidelijk of de gemeente nog verder stappen zal ondernemen. “Het arrest zal nog worden bestudeerd door onze advocaten om te zien of er cassatie kan worden aangetekend.”