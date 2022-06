Burgemeester Knokke-Heist geeft startschot voor inzamelactie muntentapijt Matuvu: 85.000 oude munten gezocht

Het Albertplein wordt het nieuwe kloppende hart van Knokke-Heist met een glazen paviljoen omgeven door een waterpartij, op een ondergrond van zwart-witte straatstenen bezaaid met oude munten.

In Knokke-Heist zijn ontwikkelaars PSR en Goethals op zoek naar 85.000 oude munten voor het nieuwe Matuvu-plein. Ze roepen inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers op om uit omloop gehaalde munten te doneren. De munten zullen verwerkt worden in het nieuwe plein, naar een ontwerp van Philippe Samyn and Partners, architects & engineers. Burgemeester Piet De Groote gaf vrijdag, samen met het voltallige college en in aanwezigheid van beide ontwikkelaars en de architect, het startschot voor deze inzamelactie.