Burgemeester Jabbeke misnoegd over noodopvang voor asielzoekers : “Trop is te veel!”

De burgemeester van Jabbeke is niet te spreken over de beslissing van het federale kernkabinet om in zijn gemeente humanitaire noodopvang voor asielzoekers te organiseren. “Ik heb niets tegen die mensen, maar wel tegen het feit dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen”, aldus burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) donderdag in De Ochtend (Radio 1).

De beslissing om 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren, werd vorige week al genomen. Woensdag raakte bekend dat op voorstel van het Crisiscentrum twee sites aangeduid worden: een van de Regie der Gebouwen in Jabbeke en een van Defensie in Glons (bij Luik).

De burgemeester van Jabbeke is echter serieus misnoegd over die beslissing. In februari kreeg Frank Casteleyn naar eigen zeggen van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi te horen dat zijn gemeente de voormalige kazerne van de Civiele Bescherming op zijn grondgebied zou kunnen kopen als het een gesloten terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers huisvestte. Dat daar nu nog humanitaire noodopvangplaaten bovenop komen, gaat voor Casteleyn te ver.

Afspraken niet nagekomen

“De afspraak (met Mahdi, red.) was dat dit voldoende was voor Jabbeke”, zegt hij. “Ik heb niets tegen die mensen, maar wel tegen het feit dat gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. We zouden meewerken aan dat centrum, in ruil voor het kunnen kopen van de gebouwen van de Civiele Bescherming. Afspraken zijn afspraken.”

In het gebouw van de Regie der Gebouwen in Jabbeke worden asielzoekers ondergebracht. © Davy Coghe

Casteleyn zegt te begrijpen dat de nood momenteel hoog is en dat er dringende extra opvangplaatsen nodig zijn, maar betreurt dat andere gemeenten niet worden aangesproken. “Ik weet perfect waar er nog plaats is”, zegt hij. “Ik doe al mijn deel.”

Ongeschikte locatie

Bovendien is volgens Casteleyn de plaats waar de noodopvang komt, daarvoor niet geschikt. “Die zou op een bedrijventerrein komen, maar is het wel wettelijk om daar een groepsverblijf te organiseren? En bovendien vlak naast de autostrade, dus die mensen kunnen niet eens te voet ergens naartoe. De federale regering zegt dat het tijdelijk is. Maar ik ken dat. Mijn schoonmoeder zou ook tijdelijk, voor veertien dagen, bij ons thuis intrekken. Ze woont hier nu al tien jaar. Het opvangcentrum in Sijsele was ook tijdelijk en wordt nu al vijf jaar gebruikt. De federale regering doet alsof Jabbeke de provinciehoofdstad is. We krijgen ook al een gesloten opvangcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers, voor ze gerepareerd worden. Trop is te veel, ik onderzoek met onze juridische dienst of we stappen kunnen ondernemen.”

“Ik heb niets tegen vluchtelingen het zijn arme mensen. Maar hun kinderen moeten onderwijs, medische zorgen krijgen. Wie moet dat allemaal oplossen? Jabbeke !Voor een kleine gemeente is die last te zwaar om dragen.”