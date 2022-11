Burgemeester Frank Casteleyn: “Geen asielcentrum, wel tijdelijk humanitair kamp in Jabbeke”

“Er komt geen asielcentrum in Jabbeke, hoogstens een tijdelijk humanitair opvangkamp voor kwetsbare gezinnen”, zegt burgemeester Frank Casteleyn. De vluchtelingen zullen er maximaal vier weken vertoeven. Hij had vrijdagmiddag een vruchtbaar gesprek met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor.

Volgens de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn zijn er twee pistes in het dossier van het vluchtelingenkamp op de plek waar tot voor kort de civiele bescherming huisde: “Volgende week komen experten van de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM onderzoeken of de site wel leefbaar is. Indien blijkt dat daar niemand in veilige omstandigheden kan verblijven, gaat het gebouw in de Stationstraat in Jabbeke onherroepelijk dicht en worden daar geen vluchtelingen opgevangen.”

Boterham

“Als OVAM toch groen licht geeft, wordt er een tijdelijk humanitair opvangcentrum ingericht. Dat is niet hetzelfde als een asielcentrum. Vluchtelingen krijgen er voor korte tijd een dak boven hun hoofd en een boterham, in afwachting van hun transfer naar een asielcentrum elders in het land.”

“Hoogstens drie à vier weken zullen ze in Jabbeke verblijven. Precies daarom zal er in het kamp onderwijs verstrekt worden en moeten de kinderen niet naar lokale scholen om les te volgen.”

“De vluchtelingen zullen dus niet gedomicilieerd worden in Jabbeke, ze blijven officieel gehuisvest in Brussel. Bovendien krijgen ze 24 uren op 24 begeleiding en ondersteuning van mensen van Fedasil. Er zullen leefregels zijn en er komt een nachtwacht. Voor de buurt zal er dus geen enkele vorm van overlast zijn.”

Top 5

“De Staatssecretaris heeft mij verteld dat er 150 à 350 – op sommige momenten maximaal 500 vluchtelingen – tijdelijk in Jabbeke kunnen verblijven. Momenteel ziet de Top 5 van de vluchtelingen er als volgt uit: mensen uit Afganistan, Syrië, Palestina, Eritrea en Burundië.”

“In ruil voor die tijdelijke opvang krijgt Jabbeke garanties. De gemeente zal het gebouw van de civiele bescherming kunnen aankopen en er een nieuwe bestemming aan geven. Ik denk aan een bruin café voor de jeugd, lokalen voor onze cultuurwerking, een ambachtelijke zone en een loods voor de technische dienst.”

“De gemeente Jabbeke kampt met plaatsgebrek. ‘t Is dus zaaien en oogsten. Ik heb ook bij geleerd tijdens ons gesprek en weet nu wat ‘pijnpunten’ zijn”, glimlacht Frank Casteleyn.