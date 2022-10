Burgemeester Evrard overlegt met Ierse partners over datum voor 2023: 25 jaar Vredestoren wordt gevierd

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) is de onderhandelingen gestart met de Ierse partners om volgend jaar op passende manier de 25ste verjaardag van de Ierse Vredestoren te vieren. Een concrete datum is er nog niet. Mesen stelt ofwel 11 november voor, de dag waarop de toren officieel werd ingehuldigd, ofwel 7 juni, de dag van de Mijnenslag in 1917. Het monument ligt dicht bij de plek waar toen de Mijnenslag werd uitgevochten.

De eerste verkennende gesprekken, met de Ierse ambassadeur, zijn inmiddels achter de rug. “We hadden het onder meer over de gevolgen van de brexit voor de toeristische aanvoer naar ons land”, zegt burgemeester Evrard. “Eenmaal dit uitgeklaard is, kunnen we weer verder.”

Bij de inhuldiging van de toren, in 1998, was Evrard nog schepen van Toerisme. Samen met burgemeester Jean Liefooghe, Patrick Florissoone en Louis Menu vormde hij de afvaardiging van Mesen om met de Ieren de bouw rond de Vredestoren te bespreken. “Ik herinner me nog dat de bouwvergunning er relatief vlug kwam, na tussenkomst van onze toenmalige premier Jean-Luc Dehaene. Ik had meteen door dat dit niet zomaar een projectje was.”

Aan de Armentierssteenweg werd van juli tot november 1998 door jongeren uit Noord-Ierland en de Ierse republiek gewerkt aan een toren, als een symbool van vrede en verzoening.

“De Ierse initiatiefnemers Glenn Barr en Paddy Harte hadden eerst aangeklopt bij de beleidsmensen van de Somme, maar vonden daar geen gehoor. Ook Heuvelland, waar in Wijtschate de oorlog zeer aanwezig was, paste voor een samenwerking. Wij in Mesen gingen wel mee in dit verhaal.”

“Af en toe schrokken we ons wel een hoedje. Zo gaven de Ieren mee dat de toren zou ingehuldigd worden door de Ierse president Mary McAleese, in aanwezigheid van de Britse koningin Elizabeth II en onze koning Albert II, vergezeld van koningin Paola. Dat hielden we niet voor mogelijk. Toen we achteraf nog een pint dronken, bij Juliette in het dorpscafé, werd het door de Ieren nog eens bevestigd. Mijn burgemeester Jean Liefooghe was nog altijd niet overtuigd. ‘Manneke,’ – zo noemde hij me altijd – ‘als we dit gaan verder vertellen, verklaart iedereen ons zot.’”

De Ierse Vredestoren verwijst naar de middeleeuwse torens die in Ierland door de Kelten werden opgetrokken als verdediging tegen de Vikingen. In de toren zijn de namen van circa 49.000 Ierse doden uit de Eerste Wereldoorlog terug te vinden in de War Memorial Books. De voltooiing van het Vredespark leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling en de bouw van het Mesens Peace Village. De opening vond plaats op 7 juni 2006.