Burgemeester en schepen Oostende tevreden na werkbezoek aan Banjul: “Kleine steden kunnen het verschil maken”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Silke Beirens (Groen) waren enkele dagen in Gambia op officieel bezoek in kader van de stedenband tussen Oostende en Banjul. Tijdens het bezoek besprak de burgemeester van Banjul de impact van het Citylink-project. Naast enkele projectsites werden ook het plaatselijk ziekenhuis en twee scholen die samenwerken met Oostendse scholen bezocht.

De stedenband tussen Oostende en Banjul bestaat sinds de ondertekening van het city-to-city charter in 2003. De eerste jaren van de band tussen de badstad en de Gambiaanse hoofdstad werd vooral afgetast, maar er waren toen al verschillende uitwisselingsreizen tussen Oostende een Banjul met secundaire scholen. Er kwam in 2006 een samenwerking met Medios en het plaatselijke ziekenhuis. En de afvalstroom in Banjul werd geanalyseerd. Tussen 2007 en 2012 werden de eerste projecten opgestart.

Toekomstbestendig programma

Het werkbezoek van de burgemeester en zijn schepen kaderde in de Citylink tussen Oostende en de Gambiaanse hoofdstad en de daarmee gepaarde EU-subsidie van drie miljoen euro. De Europese Unie kende de subsidie in 2019 toe om Banjul te versterken op vlak van milieu- en natuurbeheer, afvalverwerking, ondernemerschap, gezondheidszorg en een goed bestuur.

Het projectteam ging in maart 2020 aan de slag met projectcoördinator Jonas Scherrens in de hoofdrol, samen met stedenbandcoördinator Peter Vanslambrouck en schepen Silke Beirens. Eind november 2022 eindigt het EU-project met als doel de stedelijke bestuurscapaciteit van de gemeenteraad van Banjul te versterken. Dat kan door een efficiënte openbare dienst en een toekomstbestendig programma voor de Gambiaanse hoofdstad te ontwikkelen.

Verwerking van afval is heel belangrijk om Banjul leefbaar te maken en te houden

In een gesprek met burgemeester van Banjul Lord Mayor Rohey Malick Lowe liet burgemeester Tommelein optekenen dat er ook na het eindigen van het EU-project verder samengewerkt zal worden tussen beide steden.

Ondertussen zijn al heel wat projecten rond of in een opstartfase. “Zo werd er al een groenatlas gerealiseerd”, stelt schepen Beirens. “Daarnaast is er al een aanbesteding voor een compactor, een truck met containerlift en 5.700 vuilniscontainers geweest.”

“Afvalverwerking is in Banjul heel belangrijk om de stad leefbaar te maken en te houden. Maar er wordt ook geïnvesteerd in studiebeurzen en trainingssessies voor het stadspersoneel en we ijveren voor een digitalisatie voor het nieuwe stadhuis in Banjul.”

Bomen planten

Ook op vlak van milieu wordt hard gewerkt. “Er worden 5.000 kokosbomen en 1.000 andere boomsoorten geplant op het strand om kusterosie tegen te gaan”, vervolgt de schepen. “Daarnaast worden ook in de binnenstad 5.000 bomen geplant. De mangroves, een beschermd natuurgebied naast Banjul, wordt verder aangeplant en er komt een boardwalk – heel belangrijk om het toerisme te stimuleren – langs de mangroves.”

Burgemeester Bart Tommelein mocht voor het Banjul City Counsil twee bomen planten en ook op het strand mochten burgemeester en schepen symbolisch een boom planten.

Verder stond een bezoek aan de scholen St. Augustine’s en St. Joseph’s Senior Secondary School in kader van de uitwisseling met de Oostendse scholen Onze-Lieve-Vrouwecollege en het Sint-Jozefsinstituut op het programma. “Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk de uitwisselingsprojecten tussen de Oostendse scholen en de scholen in Banjul terug opstarten na covid”, zei burgemeester Tommelein.

© JRO

Nog zo’n belangrijk project is Crab Island, een leegstaand schoolgebouw dat in de toekomst een centrum voor duurzame ontwikkeling zal worden. De bestaande schoolgebouwen worden duurzaam gerenoveerd en er komt een radiostation, een muziek-, kunsten- en multifunctioneel centrum, een ICT- en smartlab en ook initiatieven rond recyclage en volkstuinen krijgen hun plaats op Crab Island.

Tot slot zet het project in op de samenwerking met het plaatselijke Edward Francis Small Teaching Hospital en het Rode Kruis. In de toekomst wil Banjul ontsmettingsgel lokaal produceren. Verder zal het ziekenhuis het gebruik van Aloë Vera voor het behandelen van brandwonden onderzoeken. Ook werden er EHBO-cursussen georganiseerd en bewustmakingscampagnes rond covid-19 opgezet.

Besteding van subsidie

Het bezoek werd afgesloten met een persconferentie in het Banjul City Counsel. “Ik ben burgemeester van een relatief kleine stad in een klein land en ook de burgemeester van Banjul is een burgemeester van een kleine stad in een klein land”, vertelde burgemeester Tommelein.

“Kleine steden in kleine landen kunnen wel degelijk het verschil maken. Dit bezoek aan Banjul was heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling en de verdere besteding van de subsidie die we van Europa gekregen hebben om van Banjul een nog meer leefbare stad te maken.”