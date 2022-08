Burgemeester dringt aan op betaalbare oplossing om water te stockeren in wachtbekkens

Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) vraagt in naam van zichzelf en zijn collega-burgemeesters aan de hogere overheid om een betaalbare oplossing te zoeken voor het gebruik en onderhoud van wachtbekkens en vijvers om water te stockeren. “Men heeft nu overal de mond vol van de alsmaar grotere droogte, dus de weinige neerslag die valt moet zo goed mogelijk gestockeerd worden. Echter zijn het onderhoud en het baggeren onbetaalbaar”, stelt de burgemeester.

De vijvers en bekkens dienen om regenwater op te vangen dat gebruikt kan worden bij droogte. “Deze moeten natuurlijk onderhouden worden”, zegt Devogelaere. “Om de vijftien jaar met er gebaggerd worden om de capaciteit te behouden, maar daar zitten we met een groot probleem. Waar men vroeger het slib van deze baggerwerken op de akkers verspreidde, mag dit niet meer. Het slib zou giftig kunnen zijn en volgens de milieunormen moet dit afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallaties. Dit is natuurlijk een dure onderneming en voor niemand betaalbaar. Het gevolg is dat de baggerwerken niet meer doorgaan en de capaciteit van de waterbekkens wel tot zestig procent afneemt.”

Miljoenen liters water

“Men voorspelt dat het nog erger zal worden en men doet dure voorstellen om de regen te stockeren en het in de ondergrond te laten sijpelen”, vervolgt de burgemeester. “Op het grondgebied van Anzegem heeft de Provincie drie prachtige wachtbekkens aangelegd, namelijk Walskerke, Landergemstraat en in de Snoekstraat in Vichte. Die zorgen voor miljoenen liters stockage in de winter. Vanuit de gemeente legden we verschillende vijvers en wachtbekkens aan, namelijk in Vichte, aan de kerk, in de Industriezone Huttegem en in het Sint Arnolduspark in Tiegem. Ook bij landbouwers en privé zijn er meerdere waterreservoirs aangelegd de voorbije twintig jaar.”

Veel gemeenten, landbouwers en industriëlen willen graag investeren in waterbekkens en stockageplaatsen voor de beregening van akkers en eveneens voor extra bluswater. Maar er komt veel bij kijken zoals de diverse vergunningen onder meer voor het aanleggen van nieuwe wachtbekkens, de verwerking van het slib, het transport van de uitgenomen aarde en het stockeren of storten ervan. “Complex en duur, dus daar moet een oplossing voor komen zodat bij velen de goesting komt om een waterwachtbekken of vijver aan te leggen die velen ten goede komt”, besluit Gino Devogelaere. (GV)