Burgemeester Dirk De fauw: “Zonder fusie wordt Brugse AZ Sint-Jan kleine garnaal”

De roep om een fusie van de twee Brugse ziekenhuizen klinkt steeds luider. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dringt aan op een snelle oplossing en droomt luidop van één ‘AZ Brugge’, schepen Pablo Annys (Vooruit) wil dan weer niks overhaasten. Wij zetten de twee tegenover elkaar voor het eerste debat tussen de twee kandidaat-burgemeesters.

Volgens burgemeester Dirk De fauw is het vijf voor twaalf. De fusie tussen AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan komt er voor hem liever vandaag dan morgen.

Schepen Pablo Annys, voorzitter van het AZ Sint-Jan en uitdager van De fauw als volgende burgemeester van Brugge, lijkt eerder een koele minnaar van de ziekenhuisfusie. Die staat niet eens als prioriteit vermeld in zijn boekje Brugge met ballen, waarmee hij onlangs de kiesstrijd opende…

Stapsgewijs

Pablo Annys: “En toch ben ook ik een voorstander van een ziekenhuisfusie. Maar we mogen die fusie niet overhaast realiseren. In december 2019 werd een engagementsverklaring ondertekend door de twee ziekenhuizen om een groepering te vormen. Stapsgewijs zullen er per specialisatie gemeenschappelijke diensten opgericht worden. De bedoeling is om dit stappenplan nog deze legislatuur, dus voor eind 2024, concreet uit te werken.”

Dirk De fauw: “Er is een grote urgentie. Ik heb al signalen opgevangen van het AZ Sint-Lucas. In de zin van: maak er eindelijk werk van of we fusioneren met een ander ziekenhuis. Het AZ Sint-Lucas zal niet lang meer autonoom blijven bestaan. Het gevaar is dat het AZ Sint-Jan binnen het West-Vlaamse landschap het kleinste ziekenhuis wordt. In Roeselare en Kortrijk zijn de ziekenhuizen gefusioneerd, in Oostende is ze bezig. AZ Delta heeft Torhout al ingepalmd en rukt op richting Brugge.”

Pablo Annys: “Door corona en door de defusie met Henri Serruys hebben de onderhandelingen vertraging opgelopen. De wil is er. Dit dossier kan enkel goed aflopen als er vertrouwen en wederzijds respect is. Een ultimatum afkondigen is niet echt bevorderlijk voor dat vertrouwen! Alle partijen moeten on speaking terms zijn.”

Pablo Annys: “Dat is een verkeerde voorstelling van de feiten. Die uittreding is niet op twee weken tijd gebeurd. Drie kustziekenhuizen zijn weg uit het KOM-netwerk, omdat ze aan de zee met een eigen zorgproblematiek zitten, waarvoor ze zich in een apart netwerk (MARE) verenigen.”

Dirk De fauw: “Toch moeten we oppassen. Als de Vlaamse overheid één hooggespecialiseerd medisch toestel per provincie wil mee helpen bekostigen, zal de keuze gaan naar het grootste ziekenhuis. Door de fusie heeft AZ Delta 3.000 bedden. Dat is drie keer zoveel bedden als het AZ Sint-Jan. We willen toch niet dat Brugse patiënten naar Roeselare moeten pendelen?”

Referentieziekenhuis

Pablo Annys: “Het AZ Sint-Jan is nog altijd hét referentieziekenhuis voor de regio. We zijn onlangs verkozen tot beste ziekenhuis van het land. Door samenwerkingsakkoorden met de Universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven beschikken we over 160 universitaire bedden. Vergeet niet: het AZ Sint-Jan telt 134 samenwerkingsakkoorden met meerdere partners!”

Heeft de recente, nauwe samenwerking met UZ Gent de goesting van Sint-Lucas voor een fusie met Sint-Jan afgekoeld?

Pablo Annys: “Neen! Daarover bestaat een groot misverstand. Het ene staat los van het andere. Enerzijds heb je de lokale strategie: schaalvergroting door een fusie. Anderzijds zorgt de samenwerking met een universitair ziekenhuis ervoor dat je topdokters uitwisselt. Dankzij dit akkoord met het UZ Gent zullen Oost-Vlaamse topchirurgen nu in Brugge opereren en moeten Brugse patiënten daarvoor niet naar Gent.”

Schroom

Wat is dan de angel die de fusie vertraagt?

Pablo Annys: “Ik voel bij het AZ Sint-Lucas een schroom om toe te treden tot een publiek ziekenhuis, waar de politiek mee bestuurt. Er zijn in het verleden verschillende openbare ziekenhuizen gesloten wegens slecht beheer en financiële problemen. Maar het AZ Sint-Jan is financieel gezond.”

We kunnen dezelfde formule toepassen als voor de havenfusie

Dirk De fauw: “De bezorgdheid van het AZ Sint-Lucas is dezelfde als die van sommige havenbedrijven. Ook zij dachten ten onrechte dat het havenbestuur traag en log zou werken, omdat de politiek eraan te pas kwam. In de haven werken we met een gemengde formule: politieke vertegenwoordigers van Antwerpen en Brugge, aangevuld met experten uit de private sector. Dat gaat perfect. We zouden diezelfde formule kunnen toepassen voor de ziekenhuisfusie. Ik heb al een naam voor het fusieziekenhuis: het AZ Brugge!”

Pablo Annys: “In de havenfusie is Zeebrugge het kleine broertje van Antwerpen, net als het AZ Sint-Lucas met zijn 419 bedden en 1.363 personeelsleden veel kleiner is dan het AZ Sint-Jan, dat 866 erkende bedden en 3.249 medewerkers telt.”

SFX-ziekenhuis

Dirk De fauw: “In de engagementsverklaring voor de groepering van de twee ziekenhuizen is sprake van een verhouding 50/50. Dat moet het AZ Sint-Lucas toch het nodige vertrouwen geven!”

Is de publiekprivate samenwerking tussen Damiaan en Serruys in Oostende een voorbeeld?

Pablo Annys: “Ik neem liever een voorbeeld aan de geslaagde fusie van het private SFX-ziekenhuis met het AZ Sint-Jan. Binnenkort investeren we nog eens 3,7 miljoen euro in onze campus in de binnenstad, die aan de Zwarte Zusters toebehoorde.”

Geen privatisering

Dirk De fauw: “We zijn het er toch allemaal, niet alleen de vakbonden, over eens dat we geen privatisering van de zorg wensen in Brugge! Ziekenhuizen zijn er niet om winst te maken!”

Ook het AZ Sint-Jan moet water in de wijn doen

Pablo Annys: “Inderdaad, de bedoeling is om aan iedereen de beste zorgen te kunnen verstrekken. Een publiek ziekenhuis waarborgt dit het best.”

Conclusie: veiligheidshalve toch een bemiddelaar aanstellen voor de ziekenhuisfusie?

Pablo Annys: “Neen! Dat zou een uiting van gebrek aan vertrouwen in de huidige onderhandelaars zijn. Binnenkort zitten de twee ziekenhuizen weer samen om te praten over de fusie. We geraken er wel uit.”

Dirk De fauw: “Vertrouwen is inderdaad zeer belangrijk in dit dossier. Elk ziekenhuis vraagt garanties. Sint-Jan moet ook wat water in de wijn doen…”