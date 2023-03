Burgemeester Dirk De fauw krijgt wapenschild

Naar aanleiding van het 56ste Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen in het Sint-Lodewijkscollege ontwierp het Heraldisch College een wapenschild voor burgemeester Dirk De fauw van Brugge. Het werd de bekroning van het congres.

Het congres stond in het teken van heraldiek of wapenkunde en circa 200 deelnemers namen er aan deel. Op het programma stonden twee lezingen. Steven Thiry sprake over de adelaar in de wapens van de Belgische vorsten en Paul Janssens had het over de vernietiging van de wapens in de Franse Tijd. In de namiddag maakten de gegadigden een heraldische wandeling door Brugge onder leiding van Benoit Kervyn de Volkaersbeke.

Als afsluiting van het congres ontvingen drie personen hun wapenbrieven. Het waren burgemeester Dirk De fauw, geneticus Maarten Larmuseau en Ronny Debbaut, hoofdredacteur van tijdschrift Vlaamse Stam. Ook de overkoepelende erfgoedvereniging Histories kreeg een wapenschild. (CW)