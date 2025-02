Burgemeester Dirk De fauw is trots op beide Brugse voetbalploegen die Europees verder bekeren: “Wel extra werk…”

De enige twee Belgische voetbalploegen die Europees verder mogen bekeren zijn Club en Cercle Brugge. Dat vervult Brugs burgemeester Dirk De fauw met fierheid: “Gelukkig blijft voetbal in Brugge meestal nog een echt feest.”

Met de uitschakeling van Anderlecht, Union en Gent donderdagavond is Brugge de enige Belgische stad, waar niet een maar zelfs twee ploegen hun Europees voetbalavontuur kunnen verder zetten. Ook in Europa is dit uitzonderlijk, want enkel Madrid doet beter, met Real en Atletico in de achtste finales van de Champions League.

Fantastische overwinning

“Als burgemeester van Brugge ben ik uiteraard bijzonder fier dat onze beide teams het zo goed doen in de Europese competities”, zegt Dirk De fauw.

“Club Brugge zorgde door de fantastische overwinning tegen Atalanta Bergamo voor een plaatsing in de 1/8ste finales van de Champions League, Cercle Brugge plaatste zich rechtstreeks voor de 1/8ste finales van de Conference League en neemt het straks op tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok.”

Extra werk

“We zijn de enige stad in België waar de beide ploegen nog Europees meedraaien en daar mogen we best fier op zijn”, vervolgt Dirk De fauw. “Tegelijk zorgt dit voor heel wat bijkomend werk, ook voor de burgemeester, want de besturen van de buitenlandse teams worden op de dag van de wedstrijd ontvangen in het stadhuis.”

“Tevens is er overleg met de korpschef van onze lokale politie, teneinde eventuele bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen. Gelukkig blijft voetbal in Brugge meestal nog een echt feest”, besluit de burgemeester.