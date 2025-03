Burgemeester Dirk De fauw feliciteert orgelman Maurice Wouters met zijn 80ste verjaardag: “De stad Brugge is u echt dankbaar”

Maurice Wouters, de man die met zijn draaiorgel kleur en klank geeft aan heel wat Brugse straten en pleinen, werd door burgemeester Dirk De fauw ontvangen in het stadhuis. Hij werd onlangs 80 jaar, maar denkt nog niet aan stoppen. “De mensen in Brugge zijn zo vriendelijk en dankbaar”, klinkt het.

Woensdagmiddag ontving burgemeester Dirk De fauw (cd&v) Maurice Wouters in het Brugse stadhuis. Wouters is einde vorige maand 80 jaar oud geworden én is in Brugge al jarenlang bekend omwille van zijn op zijn fiets gemonteerde draaiorgel waarmee hij voor sfeer en gezelligheid zorgt op tal van plekjes in de stad. “Al bijna dertig jaar trekt u met uw draaiorgel door steden en dorpen om passanten en toeristen te trakteren op een vleugje nostalgie en volksmuziek. Uw kenmerkende 19de eeuwse kledij maakt het plaatje helemaal af. De stad Brugge is u echt dankbaar”, zei burgemeester Dirk De fauw, die ook zelf het draaiorgel ter hand nam en samen met Maurice het Brugse volkslied ‘k’en Brugge in m’n Herte’ van Benny Scott ten berde bracht.

Mensen leuke tijd bezorgen

De roots van Maurice liggen in Duffel, in de provincie Antwerpen dus, maar de man woont intussen al lange tijd in Nieuwpoort. “Ik ben mijn professionele loopbaan begonnen in het onderwijs, maar na enkele jaren kwam ik met mijn schooldirecteur in conflict en verliet ik het onderwijs. Uiteindelijk was dat een goede stap, want zo kon ik me nog meer toeleggen op wat ik echt graag deed: mensen entertainen in het theater en met allerlei voordrachten”, vertelt Maurice. “Mijn vertelstijl en stemtimbre werden opgemerkt en zo kreeg ik steeds meer opdrachten. En mijn liefde voor het draaiorgel, die ontstond in 1997 toen ik mijn eerste exemplaar kocht bij de overbuur van mijn ouders; een instrumentenbouwer. Ik ontdekte dat het een heel goede manier is om met mensen in contact te komen en hen een leuke tijd te bezorgen.”

Maurice liet zich ook opmerken als acteur in tv-reeksen als Wittekerke, Familie en Thuis. “Ik heb al in veel steden gespeeld met mijn draaiorgel en zal gelet mijn leeftijd misschien een beetje afbouwen. Maar naar Brugge blijf ik zeker komen, want de mensen zijn hier zo vriendelijk en dankbaar”, geeft Maurice nog mee.