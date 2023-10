Burgemeester Dedecker sluit café De Stamenei, klanten starten petitie tegen “heksenjacht”

De Stamenei, een cafeetje in de Meeuwenlaan in Westende, moet na nieuwe klachten over geluidsoverlast vanaf 15 november zes maanden de deuren sluiten op last van de burgemeester. Tot dan geldt een sluitingsuur om 20 uur. Klanten en sympathisanten reageren verontwaardigd en zijn met een petitie gestart.

Sabrina Reyniers baat het café samen met Magaly Leskens al twee jaar uit. Maar er is ook al twee jaar ambras met burgemeester Jean-Marie Dedecker. Er volgende een hele resem sancties. “We mochten geen terras meer plaatsen, geen muziek meer draaien, geen televisie opzetten. Vorig jaar moest ik al eens een maand sluiten voor nachtlawaai. Dit jaar werden er opnieuw vier klachten ingediend wegens geluidsoverlast en nachtlawaai, waarvan de eerste dateert van 18 maart en de laatste van 20 augustus. Deze klachten zijn afkomstig van personen met een tweede verblijf die zich stoorden aan het geluid dat uit het café komt”, zegt Sabrina.

Hoorzitting

“Onlangs, op 24 oktober, vond een hoorzitting plaats waarin de burgemeester naast geluidsoverlast ons ook beschuldigde van betrokkenheid bij drugshandel. Deze beschuldiging is voor ons volkomen onbegrijpelijk. Er is nooit een proces-verbaal opgesteld voor zulke aantijgingen, enkel voor geluidsoverlast. Bovendien heeft de burgemeester ons café nog nooit persoonlijk bezocht. Het lijkt erop dat er andere factoren meespelen in deze kwestie en dat er een wens is om ons hier weg te krijgen.”

Op vrijdag 27 oktober volgde de zwaarste klap. Op bevel van de burgemeester en zijn college moet de zaak om 20 uur de deuren sluiten en dit tot 14 november. Vanaf 15 november wordt het café zelfs voor een periode van zes maanden gesloten. Deze drastische beslissing heeft een golf van verontwaardiging en solidariteit teweeggebracht onder de klanten en sympathisanten van De Stamenei. Magaly Leskens legt uit dat sinds het begin van de herfstvakantie een petitie in het café ligt, waar al 170 mensen hun handtekening hebben opgezet en online zijn er al meer dan 500 steunbetuigingen verzameld.

Minder tolerant

Sabrina Reyniers vervolgt: “Dit betekent veel voor ons, maar eerlijk gezegd, we zijn ten einde raad. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder, en vorige week kregen we het vreselijke nieuws dat ze kanker heeft. We willen niets liever dan werken en ons brood verdienen, maar nu lijkt dat ons onmogelijk gemaakt te worden.”

De situatie bij De Stamenei weerspiegelt een groter probleem in de maatschappij, waar mensen steeds minder tolerant worden. Een klant van De Stamenei brengt het als volgt onder woorden: “Sinds kort zijn er veel mensen naar de kust verhuisd in de hoop op rust, maar helaas lijkt het erop dat de samenleving steeds minder kan verdragen. Onlangs vroeg een nieuwe bewoner op Facebook wat het lawaai was dat ze steeds hoorde in Lombardsijde. Ze woont nota bene in de buurt van een militaire schietbaan waar al jaar en dag schietoefeningen plaatsvinden. De dame wou dat de politie ingreep, stel je voor.”

“Het is een heksenjacht”, zegt Jean-Louis Cuvelier die hier dagelijks rond de middag over de vloer komt. Het is hier gezellig en je kunt er een lekkere dagschotel eten voor 10 euro. Sabrina is een heel goede kokkin. Ik ben reeds zes jaar met pensioen en heb hier nog nooit of te nimmer miserie of ruzie geweten. Er is een gemoedelijke, familiale sfeer in het café. Het verhaal van de drugs is een fabeltje. Kijk nu zelf, wie zit er hier. Allemaal gezapige mensen die van een babbeltje houden.”

Geluidsoverlast

Ook Brusselaar Johnny Waterplas is hier een vaste klant. “Ik ben twee jaar geleden naar Westende komen wonen. Mijn broer, die overleden is, had net hetzelfde cafeetje aan het kerkje van Sint-Anna-Pede. Ik vond hier dezelfde gezellige sfeer terug. Daarom ben hier blijven komen. Het zou echt jammer zijn en een verlies voor Westende als dit stukje gezelligheid moet verdwijnen.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) reageert als volgt: “In het verleden heb ik deze taverne al eens moeten sluiten vanwege geluidsoverlast. Onder bepaalde voorwaarden konden ze heropenen, maar helaas kreeg ik opnieuw meerdere klachten. Ze kunnen niet blijven met mijn voeten spelen. Daarom hebben we besloten dat de taverne zes maanden gesloten moet blijven.”

Sabrina Reyniers heeft Walter Van Steenbrugge als advocaat ingeschakeld om haar zaak te verdedigen, en de toekomst van het café rust nu voor een stuk op zijn schouders.