Burgemeester de Fauw herschikt verkeersprioriteiten aan Brugse scholen: vanaf donderdag weer dagelijks politietoezicht

Wegens personeelstekort zou de lokale politie van Brugge het toezicht aan scholen drastisch inperken. Onder andere jeugdschepen Matthijs Goderis liet zijn ongenoegen hierover blijken. Maar dat ongenoegen is niet meer nodig, want burgemeester Dirk de Fauw heeft de beslissing op eigen initiatief herschikt. “Het klopt dat de Brugse politie, net als veel andere politiezones, met personeelstekorten kampt. Dit heeft ook een impact op de dienstverlening van de politie”, aldus de burgemeester.

Eerder op de dag, wanneer nog maar net beslist werd dat het toezicht ingeperkt zou worden, liet jeugdschepen Matthijs Goderis nog te verstaan dat hij de inperking ten stelligste betreurde. Volgens hem zou de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen in Brugge in het gedrang komen. Maar dat probleem is nu dus van de baan.

De Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis wees er vooral op dat de stad Brugge in 2017, na een tragisch ongeval, in samenwerking met de lokale politie een 10 puntenplan voor een veiliger schoolomgeving opstelde: “Dat plan hield in dat er aan scholen langs gewestwegen zonder verkerslichten politietoezicht voorzien werd.”

Twee scholen

“Ik stel nu vol verwondering vast dat de politie dit engagement eenzijdig opzegt. Ik kreeg woensdag telefoontjes van twee Brugse scholen, die tot hun grote verbazing merken dat de politie het toezicht geschrapt heeft, zonder hierover voordien in dialoog of overleg te gaan met die scholen.”

“Uiteraard heb ik veel begrip voor de personeelsproblemen bij de politie. Maar besparen op de kap van de veiligheid van schoolkinderen is geen goed signaal. Ik zal dit aankaarten binnen het stadsbestuur en kan dit niet zomaar laten passeren als schepen voor Jeugd én Preventie.”

“De situatie aan die twee scholen is schrijnend. Gemachtigde opzichters moeten er met gevaar voor eigen leven en van de kinderen wegspringen, als automobilisten voorbij de schoolpoort razen en alle aanwijzigingen van de opzichters negeren. De afschrikkende aanwezigheid van een agent in uniform is er noodzakelijk.”

Punctuele controles

Volgens Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie Brugge, klopt het dat de politie niet langer voorziet in dagelijks en structureel toezicht aan bepaalde scholen: “Maar er zijn wel nog punctuele en flexibele controles.”

“Ook wij blijven er extra waakzaam, alleen kunnen we niet dagelijks op één en dezelfde locatie aanwezig zijn en doen we alle scholen aan. Er is trouwens niet alleen het personeelstekort maar ook het feit dat we ons verkeersbeleid steeds meer moeten diversifiëren.”

“Zo controleren onze motorrijders nu ook de fiets- en schoolstraten die er gestaag bijkomen. Daarnaast willen we ook nog meer investeren in de opleiding en begeleiding van de gemachtigd opzichters die het toezicht aan de schoolpoort voor hun rekening nemen.”

“Intussen houden we ook nog contact met de scholen en brengen we de pijnpunten verder in kaart, geven we advies in verband met schoolververvoerplannen. We doen dus echt alles wat we kunnen!”

Beslissing teruggeroepen

Woensdagavond reageerde burgemeester Dirk de Fauw op de kwestie. ““Het klopt dat de Brugse politie, net als veel andere politiezones, met personeelstekorten kampt. Dit heeft ook een impact op de dienstverlening van de politie. Op mijn verzoek werden de verkeersprioriteiten binnen de politie nu herschikt en zal de politie vanaf donderdag 15 september weer instaan voor dagelijks structureel politietoezicht ter hoogte van de schoolpoorten langs de Gistelse Steenweg en de Zandstraat (Sint-Andries). Daarnaast staat de politie ook in voor een flexibel systeem van punctuele ondersteuning aan alle Brugse scholen.”