Burgemeester Claude Croes over zijn overleden vriend Ignace Crombé: “Deerlijk mee op de kaart gezet”

Het overlijden van Ignace Crombé (66) kwam niet als een echte verrassing. “Voor de familie, showkenner en -organisator is het veel te vroeg. Sinds enkele maanden wist hij dat de pancreaskanker een geduchte vijand was. Hij vocht met al zijn talenten en mogelijkheden tot dinsdagmiddag”, aldus burgemeester Claude Croes.

Burgemeester Claude Croes ontmoette Ignace regelmatig. Hun wederzijds respect en vriendschap waren groot. “Ignace kwam ruim tien jaar geleden in Deerlijk wonen en voelde er zich meteen thuis”, zo zegt burgemeester Croes.

“Een gemeente met kleine en grote nieuwtjes. Het moment dat Ignace naar Deerlijk kwam wonen behoorde tot het groot nieuws. Hij bleef niet in de anonimiteit. Verschillende verenigingen en feestcomités deden een beroep op zijn organisatietalent. In de Elf Novemberlaan was hij een graag geziene buurman. Zijn aanwezigheid op verschillende evenementen sprak boekdelen. Hij zette met zijn vele contacten Deerlijk graag mee op de kaart.”

Hij was een man die van aanpakken wist?

“Hij streefde de perfectie na. Voor mij blijven zijn sinterklaasshows in het sportcentrum van Deerlijk legendarisch. Ook op nationaal vlak maakte hij naam door de organisatie van zijn Miss Belgian Beauty verkiezingen. Hij heeft heel wat mensen op een hoger niveau gebracht. Ook verschillende bedrijven deden een beroep op hem voor bedrijfsfeesten.”

Kan je twee van zijn vele eigenschappen noemen?

“Hij was altijd attent. Hij stuurde mij niet alleen met mijn verjaardag een bericht, ook met mijn burgemeestersverjaardag. Op vrijdag 22 juli j.l. stuurde hij vanop zijn ziekbed felicitaties voor ons huwelijk. Daarnaast was hij een superpapa. De tijd en energie die hij stak in zijn dochtertje Axelle was ongelooflijk. Elk momentje dat ze samen waren zette hij zich 200 procent voor haar in.”

Ignace was niet bang voor de dood, vertelde hij in een interview met onze krant. Hij sprak zelfs over zijn uitvaart.

“Dat klopt. Toen wij op huwelijksreis waren in Mexico stuurde hij mij een sms met de vraag of ik wilde speechen op zijn begrafenis. Hij voelde dat het einde naderde. Toen we thuis waren, zijn Evelyne en ik dezelfde dag nog langs geweest bij Ignace.”

Zelfs vanuit het ziekenhuis was hij nog altijd organisator

“Wij hebben heel lang gepraat. Hij was alles aan het voorbereiden. Zelfs vanuit zijn ziekenhuiskamer was hij nog steeds organisator en hij streefde de perfectie na.”

“Hij was bezorgd over de toekomst van dochter Axelle en partner Nathalie. Hij leefde graag en had graag veel langer geleefd met hen. Hij hoopte en was ervan overtuigd dat ik nog lange tijd burgemeester zou blijven van Deerlijk.”

De uitvaart in de centrumkerk werd voorbereid.

“Op zaterdag 20 augustus om 11 uur vindt de uitvaart plaats in de Sint-Columbakerk. Er zal een aantal sprekers zijn. Hij vroeg mij ook om zijn rouwbrief en nagedachtenis te lezen en te wijzigen of aan te passen indien nodig. Daarnaast was Ignace ook bezig met de organisatie: van luidspreker tot nadars aan de kerk. Ik heb Ignace gerustgesteld dat wij alles zullen doen opdat zijn uitvaartdienst vlekkeloos zal verlopen. Het moet een mooi eerbetoon worden aan Ignace Crombé. Hij verdient dit en ik zal hem nooit vergeten.” (MVD)