Burgemeester Claude Croes blikt terug op 2021 én kijkt vooruit: “Hopen op beter 2022, mét trouwfeest”

Net voor de start van 2021 lag burgemeester Claude Croes met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Enkele dagen daarvoor was zijn moeder overleden, zijn eerste boek rolde in die periode van de persen en 2021 kondigde zich eerder somber aan.

De dag na zijn deelname aan de Kerstcorrida van 19 december, vertelde hij over het jaar dat voor iedereen als bijzonder zal aangestipt blijven. Met ook een knipoog naar 2022.

Tien kilometer lopen, geen lachertje?

“Dit mag je wel zeggen. Ik wilde die tien kilometer absoluut lopen en het lukte. De afgeslankte editie van de Kerstcorrida kreeg veel positieve reacties. Het was anders dan anders, maar alle lof voor het sterk team achter de organisatie.”

Terug naar einde 2020/begin 2021. Moeder overlijdt, zelf ziek worden, uitvaart uitstellen, …

“Het was net een film. Het is morgen (dinsdag 21 december, red.) een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Drie dagen later werd ik ziek en op tweede Kerstdag ging het richting ziekenhuis. De begrafenis van moeder werd verdaagd. Ik bleef tot oudejaarsavond in het ziekenhuis en mocht, met inachtname van strikte voorschriften, naar huis. Ik mocht geen afscheid nemen van mijn moeder en het was wachten tot 9 januari voor de uitvaart. Met vijftien in de kerk en dat met duizend rouwbetuigingen via diverse kanalen..”

Jouw boek dateert ook van die periode.

“Ik heb het eerste exemplaar nog aan mijn moeder kunnen geven, enkele dagen voor zij overleed. In ‘Gemaskerd afscheid’ laat ik nabestaanden van overledenen in coronatijd getuigen en vertellen. Het geheel was herkenbaar en ik kreeg veel positieve reacties. Onder meer met Manu Keirse had ik net na het verschijnen een ontmoeting. De persbelangstelling was groot en enkel een tweede druk zou ervoor zorgen dat er opnieuw exemplaren zijn.”

Terug naar het leven in uw gemeente.

“Er waren goede en minder goede periodes om met corona te leven. Ik wil stellen dat het vooral de prettige zaken waren die wegvielen. Feesten in wijken, van verenigingen en jubileums allerhande. Dit is de zuurstof van een gemeente en biedt gelegenheden tot babbelen en luisteren, contacten met de mensen.

Ook jouw trouwdatum werd meerdere keren uitgesteld?

“Ja, van 2020 naar 2021 en nu naar 22 juli 2022. Evelyne en ik hopen dat het nu kan plaatsvinden, maar een feest zoals het zou geweest zijn in 2019, zal het wel niet worden. Aan het idee dat het 2023 wordt, willen wij nog niet denken.”

Deerlijk stond regelmatig bovenaan in het aantal besmettingen.

“Wij leven in een sociale gemeente. Dit is volgens mij een van de oorzaken van een hoog besmettingscijfer. Er was veel en regelmatig overleg over initiatieven. Wij waren eerlijk en hielpen mee oplossingen zoeken, altijd met de gezondheid als prioriteit.”

Het voorbije jaar bleef Deerlijk niet gespaard van pijnlijke toestanden?

“Veel te veel om normaal te zijn. Twee jonge mensen verloren op de weg het leven en het familiaal drama op een hoeve zindert nog na. Deze laatsten kende ik sinds de KLJ-tijd.”

Voor de politiek was er geen corona?

“Het vergaderen bleef, maar via de computer. Wij zien het voorbije jaar als een scharnierjaar. Toekomstplannen in de meerjarenplanning die tot ver over deze legislatuur reiken. Ik denk aan het centrumpark, het Gaverdomein, het dna Sint-Lodewijk.

Een blik naar 2022?

“Ik hoop dat er veel evenementen kunnen plaatsvinden. Ik duim voor projecten zoals het nieuwe depot voor de gemeentearbeiders en de bouwwerken in de scholen. Ik wil 15 kilometer lopen op de Paascorrida die wellicht de Kerstcorrida vervangt. 2022 mag gerust iets meer zijn met voor iedereen een goede gezondheid. Evelyne en ik hopen op een feest, maar wij blijven voorzichtig.” (MV)