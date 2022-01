Burgemeester breekt lans voor verenigingsleven: “Verbod is een aanslag op het welzijn”

Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) is boos en teleurgesteld nu het Overlegcomité geen ruimte biedt aan het verenigingsleven. “Het is niet logisch meer: volleyballen mag met een hele ploeg, dartsen in de cafetaria is verboden. Een muziekconcert met de harmonie is toegestaan, repeteren voor dat optreden niet. De leiding van de jeugdbeweging mag vergaderen in een garage bij iemand thuis, maar niet in hun eigen ruime lokalen. Dat binnenactiviteiten zo streng verboden blijven, is een regelrechte aanslag op het verenigingsleven en het welzijn van iedereen.”

Hij krijgt dagelijks vragen van de vele verenigingen in zijn gemeente, maar tot zijn eigen grote spijt moet hij iedereen keer op keer teleurstellen. Ook het laatste Overlegcomité bracht geen soelaas voor het verenigingsleven en dus kroop Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) in zijn pen. In een open brief uit hij zijn boosheid en teleurstelling en breekt hij een lans voor dat verenigingsleven.

Aanslag op welzijn

“Al weken pleiten we ervoor om private bijeenkomsten aan te passen, maar niemand komt op voor onze verenigingen”, zucht hij. “Het DNA van Vlaanderen, het verenigingsleven is aan het verdwijnen. Ik ben geen idioot die alles zomaar opnieuw wil starten, maar het is niet logisch meer. Meer nog, het is behoorlijk hypocriet. Volleyballen met een hele ploeg mag, maar in de cafetaria met twee dartsen is verboden. Een muziekconcert met de harmonie is toegestaan, repeteren voor dat optreden niet. De leiding van de jeugdbeweging mag vergaderen in een garage bij iemand thuis, maar niet in hun eigen ruime lokalen. Mensen mogen geen kaartje leggen in hun clublokaal, maar ze mogen wel op café gaan kaarten.”

De burgemeester van Kuurne geeft aan zeker te begrijpen dat niet alles opeens mag en dat grote indooractiviteiten voorlopig uit den boze zijn. “Maar privébijeenkomsten worden te streng aangepakt. In bedrijven wordt er ook fysiek vergaderd, in de leraarskamer komen collega’s ook samen. Dat binnenactiviteiten verboden zijn is een regelrechte aanslag op het verenigingsleven. En bijgevolg op het welzijn van iedereen. Laat die kleine activiteiten toch weer toe.”

Teruggefloten

Jels Devlaminck, leider bij KSA Leiezonen, trad zijn burgemeester meteen toe. “Is het zoveel gevraagd om op een veiligere manier dan bij iemand thuis samen te kunnen komen? Al bijna twee jaar stellen wij ons als jeugdbeweging heel flexibel op en volgen we zo goed als mogelijk alle regels. Maar het doet pijn dat we geen gebruik meer mogen maken van onze goed geventileerde en ruimte jeugdlokalen, terwijl we wel met twintig in een tuinhuisje op elkaar zouden mogen kruipen.”

“Burgemeester Benoit wil ons die kansen geven, maar wordt elke keer op de vingers getikt of teruggefloten. In Vlaanderen zijn er meer dan 2.000 jeugdbewegingen waar de leiding niet meer mag samenkomen in hun lokalen. Wat helemaal absurd is, is dat er dan coronabesmettingen rondgaan in die vriendengroepen omdat we verplicht zijn om als kippen ergens bij iemand thuis samen te hokken. Het kan nochtans veiliger.”