Burgemeester Benoit trots op Kuurne-Brussel-Kuurne: “De mooiste publiciteit”

Komend weekend staat het Vlaamse openingsweekend van het wielrennen geprogrammeerd met op zondag de 75ste Kuurne-Brussel-Kuurne. Burgemeester Francis Benoit hoopt alvast deze wielerhoogdag nog lang op Kuurnse bodem te kunnen blijven behouden en na het beëindigen van de werkzaamheden de koers opnieuw door de centrumstraten van Kuurne zelf te zien rijden.

Kuurne-Brussel-Kuurne, de wielerwedstrijd met start en aankomst in Kuurne, is dit jaar aan zijn 75ste uitgave toe. KBK is niet alleen de dag dat diverse wielerploegen en bekende namen uit de wielersport richting de ezelsgemeente afzakken, maar is tevens ook elk jaar opnieuw het moment waarop heel wat mensen samenkomen om met de familie deze dag te beleven, al dan niet met een stukje KBK-taart. Ook dit jaar bieden Patisserie Filip en Liraz en Bakker Aster deze lekkernij opnieuw aan tussen hun ander gebak.

Dankwoorden

Voor burgemeester Benoit is het weekend waarin Kuurne-Brussel-Kuurne valt bijzonder druk. “Op zaterdag trek ik zelf mijn koerspak aan om deel te nemen aan KBK Cyclo”, opent burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Net als de andere ingeschreven deelnemers aan KBK Cyclo wil ik ook zelf de sfeer opsnuiven op het parcours. Uiteindelijk opteer ik zaterdag voor het parcours van 65 kilometer, een peulschil in vergelijking met wat de beroepsrenners op zondag krijgen voorgeschoteld. Als burgemeester ben ik vooral trots en dankbaar dat wij als kleine gemeente dergelijk groot sportevenement op ons grondgebied kunnen organiseren. Er gaat vooral een woord van dank uit naar het organiserend team en de vele Kuurnse vrijwilligers die dit mogelijk maken. Wielerwedstrijden van dergelijke omvang worden meestal door professionelen georganiseerd.”

“Als gemeente is Kuurne-Brussel-Kuurne de mooiste publiciteit die je maar kan hebben. Als je tegen iemand vertelt dat je in Kuurne woont, dan wordt meteen de link gelegd naar deze wielerwedstrijd. Ook het feit dat naast Sporza tientallen andere landen de beelden uitzenden, betekent heel veel als gemeente”, aldus nog de burgemeester.

Juniores

“Maar Kuurne-Brussel-Kuurne is niet enkel de koers voor de elite, het is tevens ook een belangrijke koers voor de juniores. Het is de eerste internationale wedstrijd op de wielerkalender. Vorig jaar won Sente Sentjes de junioreswedstrijd, precies 19 jaar na zijn vader Roy bij de elite. Maar ook andere renners die als junior Kuurne-Brussel-Kuurne wonnen in het verleden groeiden uit tot grote namen bij de elite. Denken we maar aan Remco Evenepoel en voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas. Maar ook wijlen Frederiek Nolf uit Kuurne kroonde zich in 2005 tot winnaar van deze junioreswedstrijd. Heel wat grote namen uit de wielerwereld reizen duidelijk graag richting Kuurne af voor de trofee die ze krijgen als winnaar. De Ronde van Frankrijk heeft zijn leeuwtje, terwijl Kuurne zijn symbool, de ezel, cadeau doet aan de winnaar van de wedstrijd. Zondag zal de winnaar het laatste ezeltje krijgen die Christine Callens voor de Orde van de Ezel vervaardigde. Ondertussen werden reeds enkele vrijwilligers gevonden die het maken van dit Kuurnse symbool willen overnemen van Christine.” De burgemeester kijkt ook al uit naar zaterdagavond. Dan worden alle ploegleiders die zondag in koers zijn op het gemeentehuis ontvangen voor de traditionele lottrekking waarmee de volgorde wordt bepaald waarin de materiaalwagens in koers mogen rijden.

Verstrengde maatregelen en kostenplaatje wegen steeds zwaarder door

Verrassing

Dit jaar rijdt Kuurne-Brussel-Kuurne helaas niet door het centrum van de gemeente gezien de werken nog steeds in volle uitvoering zijn. “Ik hoop alvast dat vanaf volgend jaar dit wel opnieuw het geval zal zijn. De doortocht voor het gemeentehuis en marktplein en in de centrumstraten van Kuurne zet immers onze mooie gemeente extra in de kijker. In het kader van 900 jaar Kuurne zal ook op de renbaan een groot spandoek te zien zijn die hopelijk door de camera’s van Sporza zal opgepikt worden. Ook Vincent Salembier uit Kortrijk liet reeds weten opnieuw een banner van 15 meter lang in de omgeving van de Maandagweg te plaatsen. Zelf heb ik ook nog een andere verrassing in petto die dag”, lacht de burgemeester met een knipoog.

Als referentieburgemeester waren het al drukke tijden voor Francis Benoit, om alles in goede banen te leiden op Kuurns grondgebied, maar ook ver daar buiten. Hij is dan ook trots op Kuurne-Brussel-Kuurne, maar stelt zich even goed de vraag hoelang deze wedstrijd nog zal kunnen georganiseerd worden in het huidige format. “De verstrengde maatregelen en het jaar na jaar toenemende kostenplaatje wegen immers steeds zwaarder door voor een gemeente als Kuurne.”