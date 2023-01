Burgemeester Bart Tommelein wil burgerbevraging herhalen: draagvlak voor meer groen, meer ontharding en meer verkeersveiligheid

Uit de burgerbevraging ‘Stuur Mee’ van stad Oostende blijkt dat de bevraagden achter de plannen staan voor meer ontgroening en de verkeersveiligheid als positief ervaren. Maar er is nog werk aan de winkel inzake bekendheid van stadsdiensten. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil binnenkort een herhaling.

De bevraging ‘Stuur Mee’ bevatte 70 vragen en werd gestuurd naar 2.500 Oostendenaars. 894 (36 procent) antwoordde; 4 op 10 deden dat zelfs online. Het onderzoek is representatief: alle leeftijdsgroepen en alle wijken zijn, evenredig aan de bevolking, vertegenwoordigd in de antwoorden. “We willen de vinger aan de pols houden met de bevraging. Ik ben erg tevreden met de respons”, zegt burgemeester Bart Tommelein, die bij de voorstelling al meteen toevoegde dat er best een vervolgbevraging mag komen. “Dat moet niet altijd een grote enquête zijn, maar kan wel nagaan of er een draagvlak is voor een beslissing. Dat zou al kunnen in de volgende maanden.”

Draagvlak

Uit de bevraging blijkt dat er een draagvlak is voor meer groen, meer ontharding en meer verkeersveiligheid: 9 op 10 gaat akkoord met de stelling dat er meer vergroening moet komen; 80 procent is voorstander van minder verharding. Uit de cijfers blijkt volgens de stad dat de Oostendenaars de verkeersveiligheid positief ziet evolueren. “Slechts 23 procent vindt dat de stad minder verkeersveilig is dan vijf jaar geleden”, luidt het. Maar over de maatregelen om dat te bereiken zijn de Oostendenaars het minder eens: 87 procent wil dat doen door nieuwe fietspaden, maar 43 procent van de bevraagden vindt dat de zone 30 niet de oplossing is.

Bekendheid

Er werd ook gepeild naar de bekendheid van stedelijke initiatieven. “Het O-punt is bij 1 op 3 Oostendenaars bekend. Voor sommige zaken is dat veel lager en daar willen we op inzetten. Slechts 1 op 5 Oostendenaars kent het meldpunt ‘Senioren in Nood’ en 1 op 4 de sluikstortlijn. Ons stadsmagazine is bekend bij 90 procent van de mensen en is het favoriete kanaal om op de hoogte te blijven”, zegt Bart Tommelein. In De Zeewacht van aanstaande vrijdag bespreken we meer opvallende resultaten (EFO)