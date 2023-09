Burgemeester bakt voor alzheimeronderzoek

De stichting Alzheimer Onderzoek organiseert elk jaar een cupcake-actie waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en verkopen. “De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Ook in het woonzorgcentrum Jacky Maes werden deze week cupcakes gebakken en verkocht. Burgemeester Steve Vandenberghe kwam dinsdag de bewoners een handje toesteken bij het bakken. “We willen niet alleen geld voor onderzoek en opleiding inzamelen, maar ook aandacht schenken aan mensen met dementie.”

“In Bredene leven er 341 mensen met dementie, en als er niets gebeurt, zullen dat er in 2040 zowat 680 zijn. Dat is een verdubbeling! De enige oplossing is wetenschappelijk onderzoek”, aldus Joost Martens, de directeur van stopalzheimer.be.

Nog groter succes

Dit jaar werkt Stopalzheimer voor het eerst samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om van de actie een nog groter succes te maken. De Expertisecentra Dementie zijn samen met andere partners onder meer de drijvende kracht achter dementievriendelijke gemeenten. Leentje Vanderniepen van het expertisecentrum Foton West-Vlaanderen: “De cupcake-actie kadert perfect in onze missie en visie. Binnen de zorgsector zetten we sterk in op het verhogen van de deskundigheid door het aanbieden van vormingen. We leiden referentiepersonen op en coachen zorgorganisaties naar een meer persoonsgerichte benadering. Ook lokale besturen kunnen op ons een beroep doen om hen naar een dementievriendelijker beleid op weg te helpen. Door op al deze aspecten in te zetten, trachten we een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund voelen.” (MM)