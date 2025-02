Burenprotest tegen bouw van loods in Zandvoorde: “Geur- en geluidsoverlast”

In het rustige Zandvoorde is er burenprotest tegen de bouw van een loods bij een landbouwer in de Komenstraat en het verdwijnen van een landweg. Volgens de eigenaar is alles wettelijk verlopen.

Het protest is al een tijdje aan de gang, maar heeft nu een hoogtepunt bereikt. De buren gaan tegen de beslissing van de Provincie in beroep en hebben een advocaat onder de hand genomen. Alles draait om de bouw van een loods door landbouwer Wim Sigiez in de Komenstraat. Na het indienen van een aanvraag voor het bouwen van een loods en silosleuven kreeg hij zijn vergunning van de Provincie. Volgens de buren zal dit echter leiden tot grote overlast.

Geluids- en geurhinder

“De buurtweg die er lag is al afgeschaft en omgeploegd. Door het stilzwijgen van het gemeentebestuur hebben we geen kans gekregen om beroep aan te tekenen”, zeggen de woordvoerders van de buren, Milan Salomez en Hubert Sigiez. “We zijn niet tegen die loods, wel tegen de plaats waar ze komt. De eigenaar is niet bereid tot een compromis, zelfs niet tot communicatie. De staat van de huidige hoeve is erbarmelijk. Ondanks de belofte tot renovatie is er nog niets gebeurd. Dat bewijst dat er zand in de ogen wordt gestrooid. De opgelegde groenzone van de vorige bouwaanvraag vijftien jaar geleden is tot op heden nog niet geplant. Dit toont aan dat opgelegde voorwaarden niet zullen gerespecteerd worden.”

“De opgelegde groenzone van de vorige bouwaanvraag is zelfs nog niet geplant”

De buren vrezen voor geluidshinder. Vooral ’s nachts wordt steeds meer lawaai opgemerkt. In de loods komen ventilatoren die 24 uur per dag en 7 dagen op 7 zouden draaien. De buurtbewoners vrezen voor permanente en intensieve geluidsoverlast en volgens hen ontbreekt het aan duidelijke informatie over wie de geluidsnormen zal controleren en wat er zal gebeuren bij overtredingen. De bouwaanvraag bevat ook de bouw van extra sleufsilo’s. Vandaag heeft de buurt naar eigen zeggen al last van geurhinder en men vreest dat dit nog versterkt zal worden. “De locatiekeuze voor de loods snijdt een nieuw stuk open ruimte aan en is niet logisch”, klinkt hetnog . “Het landelijke karakter van de gemeente zal ook serieus gewijzigd worden. Ondanks de bereidwilligheid van de buurt om akkoord te gaan met een andere inplanting van deze loods, blijft men koppig. Er is geen concreet plan om de naleving van de nieuwe vergunningsvoorwaarden af te dwingen, enkel wat voorstellen zonder enige vorm van verplichting, waardoor het risico groot is dat de situatie verder zal verslechteren.”

Alles wettelijk

Eigenaar Wim Sigiez zegt dat alles wettelijk verlopen is. “Ik heb de normale procedure gevolgd en de Provincie heeft mijn aanvraag gunstig geadviseerd. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van een kleine windmolen voor elektriciteit voor eigen gebruik. Natuurlijk weet ik van het protest van de buren. Ze zijn in beroep gegaan tegen de beslissing, maar ik sta recht in mijn schoenen. Veel klachten zijn overdreven en zijn een vorm van jaloezie. Ze hebben het recht om te procederen, maar via camera’s heb ik gezien dat sommigen al op mijn erf geweest zijn om foto’s te nemen en te filmen en dat is niet wettelijk. De beroepsprocedure loopt. Ik heb gedaan wat moest en wacht af.”

Reactie burgemeester

In een reactie stelt burgemeester Koen Meersseman (#Team8980) dat het gemeentebestuur telkens negatief advies heeft gegeven over de bouwaanvraag en nu ook de uitspraak afwacht.