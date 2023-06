Buren zien Cargo Summerbar liever niet meer terugkomen: “Geluidsoverlast, parkeerdruk en wildplassen”

Enkele buurtbewoners verzetten zich tegen de terugkeer van de Cargo Summerbar in de Archimedesstraat op de Konterdam. “Vorig jaar hadden we veel problemen en het is onbegrijpelijk dat ze opnieuw een vergunning krijgen”, luidt het. De stad legt voorwaarden op en de uitbater neemt maatregelen, maar het vertrouwen bij de buurtbewoners is klein.

Cargo Summerbar aan de Archimedesstraat opende in de zomer van 2022. Het terrein ligt in de ambachtelijke zone, maar paalt direct aan de woonwijk in de Archimedes- en Koebrugstraat. “Ik woon hier 31 jaar en de bar is er vorige zomer gekomen zonder ons medeweten”, zegt Ronny Decoussemaeker. “Er was ’s avond geluidsoverlast. Er was boenke-boenke muziek, soms tot middernacht. Ze hebben zo goed als nooit hun muziek uitgezet om 22 uur. Er waren wel 20 meldingen bij de politie. Zo dicht bij een woonwijk is dit geen plaats voor een zomerbar.”

“Dit voorjaar vernamen we dat die er opnieuw zou komen, met vrijstelling van milieunormen en muziek tot 23.30 uur. Ik kan er niet van slapen. En ik erger me dat de stad toelating gaf zonder rekening te houden met de buurtbewoners.” Ook Filip Demazière is tegen: “Ik woon hier zes jaar, ben verpleegkundige en werk in ploegen. Ik heb de nachtrust nodig. Het is jammer dat de bar zich niet aan de regels houdt. Na 22 uur gaat de muziek helemaal niet uit. Er is ook overlast van de drukte, gevaarlijk rijgedrag van de bezoekers en zatte mensen.” Het feit dat de uitbater vorige zomer langskwam in de buurt, overtuigt hen niet: “Om de bewoners te sussen kregen we cadeaubonnen om gratis te eten in zijn zaak. We hebben het niet aangenomen.”

Meldingen

“We wonen hier met kinderen van drie en zeven jaar, die ‘s avonds niet kunnen slapen en hebben zelfs al Kind en Gezin gecontacteerd”, zeggen Diana en Rohil Lal. Rohil toont zijn gsm: “Vorige zomer deed ik 13 meldingen bij de politie, maar ook andere bewoners belden. Er gebeurt niets mee en de politie kwam pas uren later toe, waardoor de muziek bleef spelen. Bezoekers kwamen ook plassen tegen de omheining. En er wordt naar hartenlust fout geparkeerd. Zelf kreeg ik een boete omdat de wagen half op het voetpad stond, maar aan bezoekers die fout parkeerden, werd geen boete gegeven.”

Een andere buurtbewoner, een bio-ingenieur, wijst op de gezondheidsrisico’s: “Mensen worden uit hun slaap gehouden, de bassen hebben een invloed op het hartritme en de kans bestaat dat bij iemand de stoppen doorslaan.” Vertrouwen in de opgelegde maatregelen en muziekstopuur is er bij de boze buren niet: “De uitbater knikt ja, maar doet net het tegenovergestelde en de politie treedt niet op.” Ze kijken met een bang hart naar de opening eind juni.

Stad legt maatregelen op

Waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD): “Voor de chalet is er geen vergunning nodig. Er is wel een vergunning gegeven voor de zomerbar voor muziek tot 85 decibel tot 22 uur ‘s avonds en in het weekend tot 23.30 uur. Er zijn voorwaarden aan verbonden, zoals geluidwerende wanden, een geluidsmeter en boxen die niet naar de woningen mogen gericht zijn. Ze mogen doen wat ook anderen kunnen en dat is tot 22 uur muziek maken, met een uitzondering op twee dagen tot 23.30 uur. Als er na dat uur problemen zijn, moet men de politie bellen. Dat is vorig jaar ook gebeurd en de politie stelde elke keer vast dat die uitbater in orde was. Ik heb de indruk dat de uitbater wel luistert naar de buurt. Er is ook een bewonersbrief met de maatregelen en afspraken bezorgd.” Claeys erkent dat er ook mogelijkheid is voor extra evenementen op die locatie, maar dat die nog niet vergund zijn.

Bij Politie Oostende verduidelijkt woordvoerder Eline Goeminne: “ We hebben vorige zomer in totaal tien meldingen van geluidsoverlast gehad voor de Cargo Summerbar, waarvan negen door twee personen. Onze diensten kwamen telkens ter plaatse, maar stelden niets vast, buiten eenmalig luid gepraat door aanwezigen. Er waren geen vaststellingen inzake muziek.”

