Buren verzetten zich tegen grootschalig bouwproject: “Bouw Broelparking niet vol, maak hier een stadspark”

Schepen opent deur toch voor overleg

In de gemeenteraad sloten oppositiepartijen CD&V en Groen zich aan bij het verzet van de buurtbewoners tegen een verdere verkaveling van de parking Broeltorens. “De prentjes van projectontwikkelaars met allerlei fantasieën voor de ontwikkelingen op de Broelparking, verontrusten de buurtbewoners en brengt hen in de war”, zei David Wemel, fractieleider voor Groen. “De groep bewoners is heel betrokken op hun buurt, een heel interessante gesprekspartner voor de stad. Maar het stadsbestuur wil de buurtbewoners veel eerder overtuigen dan dat ze met hen in gesprek gaan.”

Hannelore Vanhoenacker (CD&V) pleitte in navolging van haar collega voor een stadspark op de site van de Broelparking. “De kansen om te ontharden en te vergroenen liggen er voor het grijpen”, klonk het. “Dat deeltje van het Buda-eiland is nu een oase van beton, terwijl we daar net een groene long in het hartje van de stad kunnen creëren. Buurtbewoners willen daar echt over mee nadenken. Er zit daar een knap stadspark in, er zijn mogelijkheden voor de modal shift, wij zien kansen voor de uitbouw van een toeristenzone met de campers en het bootverkeer op de Leie…. We willen daar graag mee over helpen nadenken.”

Schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) wees in zijn antwoord in de gemeenteraad op de lopende beroepsprocedure. “Ik wil gerust nog in overleg gaan met de buurt”, gaf hij aan. “Ook over hoe we de rest van de Dam willen invullen, kunnen we zeker nog in gesprek gaan. Het voorstel tot laadpalenparking is een van de zaken die we meenemen in het verdere proces.” (OV)