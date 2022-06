Buren tevreden met eerste infomoment in drie jaar over uitbreidingsplannen Sadef in Gits

De buren van voestalpine Sadef in Gits werden recent uitgenodigd op een buurtinfomoment over de toekomstplannen van het staalbedrijf. Sadef wou op die manier antwoord bieden op de vragen die er in de omgeving leven. Het buurtcomité reageerde positief op de uitnodiging, maar benadrukt dat er nog enkele pijnpunten bestaan.

Voestalpine Sadef heeft het perceel Decoster aan de Stationsstraat verworven. Dat stuk grond staat ingekleurd als KMO-zone. Om er andere activiteiten mogelijk te maken, moest de bestemming wijzigen via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) door de provincie. Deze procedure werd opgestart in 2019 en in februari 2022 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld.

Voor voestalpine Sadef werd toen duidelijk binnen welke krijtlijnen de toekomstplannen vorm konden krijgen. Concreet gaat het om een nieuw bezoekerscentrum met kantoren ter hoogte van de rotonde en een logistiek centrum langs de Stationsstraat met een nieuwe laad- en loszone.

“Er komt onder meer een extra vrachtwagenparking op het terrein, die plaats biedt aan 24 voertuigen”, vertelt directeur Peter Verbrugge. “Op die manier hoeven vrachtwagens voor Sadef niet meer in de Stationsstraat te parkeren.”

Minder overlast

De nieuwe laad- en loshal wordt aan de bestaande fabriekshal gebouwd. Het aantal poorten waarlangs geluid kan ontsnappen, daalt zo van 14 naar 4. “Bovendien worden vrachtwagens op die locatie niet meer in openlucht maar binnen geladen, wat veel minder geluidshinder zal veroorzaken.”

Sinds de start van de procedure heerst er protest bij de buren uit de omgeving. Zij spraken eerder al over geur- en geluidshinder en vreesden dat de overlast bij een uitbreiding van het metaalverwerkend bedrijf enkel zou groeien. Recent werden zij, na drie jaar, uitgenodigd tijdens een buurtinfomoment.

“We zijn tevreden dat men na drie jaar eindelijk concreet heeft getoond wat er zal veranderen”, reageert het buurtcomité. “Dat er meer binnen zal geladen worden, zal de geluidsoverlast inderdaad beperken. De extra parking voor de vrachtwagens is ook een goed initiatief, zodat die niet op straat hoeven te parkeren.”

Geluidsmuur

De groenzone van vijf meter in de Stationsstraat is volgens het comité vrij beperkt. “In de Gudrunstraat wordt die tien meter. Daarmee komen ze voor een stuk tegemoet aan onze vraag. Al hadden we liever een aardeberm gehad die beplant kon worden met groen.”

“We vinden wel dat men de geluidsmuur moet doortrekken naar de Gudrunstraat. Want ter hoogte van de koer is er momenteel geen oplossing. Maar wij zijn niet tegen de uitbreiding, we hopen enkel dat we vanaf nu op een constructieve manier samen de resterende problemen kunnen oplossen. Met een open communicatie groeit het vertrouwen, het was alvast een stap in de goede richting.”