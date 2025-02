Buren starten preventienetwerk na inbraken in wijk Hoogland: “We doen sindsdien onze slaapkamer op slot”

Zaterdag vond in dienstencentrum Zonder Zulle in Hooglede het startmoment plaats van een gloednieuw buurtpreventienetwerk. Afgelopen winter vonden twee inbraken plaats in wijk Hoogland, vlakbij het dorpscentrum. Nadien trok bewoner en voormalig agent Patrick Rogge naar de politie en de gemeente met het idee om de buren te verenigen in een nieuw netwerk en samen een oogje in het zeil te houden.

Er was veel belangstelling voor de opstart van het allereerste buurtpreventienetwerk in Hooglede. Heel wat bewoners van wijk Hoogland – dat zo’n 150 huizen telt – woonden in lokaal dienstencentrum Zonder Zulle de opstart bij. Pedro Nollet, diensthoofd Preventie bij Politiezone RIHO, gaf er samen met burgemeester Kristof Pillaert (Groep 21) en buurtbewoner Patrick Rogge uitleg over de werking van het nieuwe netwerk.

Tijdens de voorbije maanden kreeg de wijk te maken met minstens twee grote inbraken. “De eerste was op slechts 50 meter van mijn deur”, vertelt Rogge. De 67-jarige rasechte Hoogledenaar woont al veertig jaar in wijk Hoogland. Na een carrière van maar liefst 47 jaar bij de politie weet hij als geen ander wat een inbraak bij mensen teweegbrengt. Daarom stapte hij naar de politie met de vraag om een buurtpreventienetwerk op te richten.

“Een inbraak is angstaanjagend, en het doet ook heel wat met kinderen. We houden hier met de wijk altijd een nieuwjaarsreceptie. Op de meest recente voelde je dat veel buren met schrik leven. Ik wou daar verandering in brengen. Pedro Nollet en de burgemeester waren meteen enthousiast om het concept verder uit te werken.”

Duidelijke actie en communicatie

“Het doel is om verdachte handelingen meteen op te merken. Belangrijk daarbij is dat men eerst de hulpdiensten verwittigt, en nadien de informatie in de WhatsAppgroep deelt. Het is dus niet de bedoeling dat men er vraagt wie zijn weggelopen kat heeft gezien”, zegt Nollet. “Met duidelijke acties en communicatie wordt veel commotie en paniek vermeden. Het is veel efficiënter dan lukraak iets op sociale media te plaatsen.”

“De gemeente staat er alvast volledig achter”, bevestigt burgemeester Pillaert. “Ik ben hier zelf grote voorstander van en hoop dat er nog netwerken zullen volgen. Via de gemeentelijke website kan je alvast een aanvraag indienen.”

Professionals

Tussen de vele aanwezigen zaten ook Anja en Martin, die na meer dan 40 jaar in wijk Hoogland voor het eerst inbrekers over de vloer kregen. “We kwamen terug van een overnachting aan zee en ontdekten dat gans de slaapkamer overhoop lag. Het waren professionals. Ze hadden een raam gekraakt en er waren geen voetsporen.”

“In het begin viel de angst mee. Het is pas later dat je beseft dat ze hier zijn binnen geweest. Sindsdien zijn we alerter en sluiten we ‘s avonds zelfs onze slaapkamer. Het blijft hangen ja, maar de opstart van dit buurtpreventienetwerk is alvast positief. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.”