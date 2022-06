Buren protesteren tegen bouwblokken met 39 appartementen in Zwevegem: “Dit is onaanvaardbaar”

De bewoners van de Leopoldstraat in Zwevegem protesteren tegen de plannen van promotor Matexi die er twee blokken met in totaal 39 appartementen wil bouwen. Volgens de omwonenden zal de straat niet meer leefbaar zijn. Ze willen het gemeentebestuur op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Recent werden alle inwoners van de Leopoldstraat uitgenodigd door bouwpromotor Matexi om er kennis te maken met hun project Leopoldstraat 43-45. “Toen we hoorden wat de plannen waren, zijn we figuurlijk van onze stoel gevallen. De twee statige villa’s met prachtige tuinen worden gesloopt en de prachtige tuinen grotendeels gerooid. Er komen twee massieve bouwblokken van vier verdiepingen hoog met maar liefst 39 appartementen”, vertelt ons Johan Deneve, een van de buren.

“De Leopoldstraat wordt volledig omgetoverd tot een parkeerstraat”

Wat de omwonenden ook dwarszit, is dat de bouwpromotor slechts 44 autostelplaatsen voorziet. “Met andere woorden, de Leopoldstraat wordt volledig omgetoverd tot een parkeerstraat. De aangename woonomgeving wordt door het gemeentebestuur zomaar opgeofferd aan de geldhonger van een bouwpromotor”, aldus Deneve.

Voor alle duidelijkheid, er is nog geen aanvraag, laat staan een vergunning. “De mensen van Matexi wisten ons wel te zeggen dat de gemeente op de hoogte is en er geen bezwaar tegen heeft”, aldus Deneve.

“Onaanvaardbaar”

Volgens Johan Deneve, zowat de woordvoerder van de misnoegde buren, telt de Leopoldstraat nu 83 woonentiteiten. Als het bouwproject wordt gerealiseerd, betekent dit een aangroei van bijna de helft. “Dit is onaanvaardbaar. Dit project overschrijdt in zeer ruime mate de leefbaarheid van de Leopoldstraat. De bewoners gaan hun eigen wagen niet meer in de straat kunnen parkeren. Matexi voorziet slechts 44 parkeerplaatsen voor 39 appartementen, en dat terwijl bijna elk gezin nu over twee personenwagens beschikt.”

“Wij vrezen het ergste, het gemeentebestuur dat zich zo graag ‘fietsvriendelijk’ voorstelt blijkbaar veel minder”

Ook komt volgens hem de veiligheid in het gedrang. “Dit is een verbindingsweg voor honderden kinderen die iedere schooldag, tot viermaal per dag, naar school of terug naar huis fietsen. Wij vrezen het ergste, het gemeentebestuur dat zich zo graag ‘fietsvriendelijk’ voorstelt blijkbaar veel minder.”

Wat de buren ook dwarszit, is dat er men met twee maten en twee gewichten werkt. “Enkele jaren terug werd de villa op nummer 41 gesloopt om plaats te maken voor een kleinschalig project. Men wilde vier verdiepingen hoog gaan, maar dit werd geweigerd door het gemeentebestuur wegens te hoog. Nu, er net naast, zou een massieve blok met vier volle bouwlagen op een bouwdiepte van 25 meter, wel goedgekeurd worden.”

Petitie

Het zit de omwonenden duidelijk hoog en ze plannen acties. “Vindt het gemeentebestuur nu dat de verkeersdruk in de Leopoldstraat is verdwenen en er nu met 2,5 keer meer voertuigen geen gevaarlijke situaties gecreëerd worden? Wij kunnen dit met de beste wil ter wereld, niet begrijpen”, besluit Johan Deneve.

Hij roept dan ook alle omwonenden op om het gemeentebestuur te wijzen op hun verantwoordelijkheid en start daarom nu al een petitie. Je kan deze ondertekenen op zaterdag 2 juli tussen 9 en 19 uur in de Leopoldstraat 36 in Zwevegem. (Geert Vanhessche)