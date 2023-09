Buren komen samen bij het Gesellige burencafé in café De Vetpompe in Wingene

Op donderdag 21 september nodigen de buurtzorgcoördinatoren iedereen uit naar het gezellige burencafé in café de Vetpompe in Wingene. Tijdens de bijeenkomst kom je alles te weten over de acties rond Gesellige buren.

“In onze gemeente bouwen we stap voor stap aan zorgzame buurten of zoals wij dit hier in Wingene noemen, Gesellige buurten”, vertelt Tom Braet, schepen van Welzijn. “Dat zijn buurten waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de hulp en de ondersteuning krijgen van hun buren, professionele zorgverleners, vrijwilligers of familie. Buurten waar mensen elkaar ontmoeten, vertrouwen, versterken en waar spontaan dingen groeien.”

Buurtzorgcoördinator

Een Gesellige buur is dan ook een vertrouwd gezicht in de buurt en het aanspreekpunt voor de buurtbewoners. “In buurten zijn onze Gesellige buren spilfiguren. Ze verbinden de buurt en de gemeente. De buurtbewoners kunnen bij hen terecht voor van alles en nog wat. Ze informeren over activiteiten in de buurt, maken af en toe wat tijd vrij voor buren of maken hen wegwijs in de gemeente. Ze staan er niet alleen voor. De buurtzorgcoördinatoren staan hen bij met raad en daad.”

Op donderdag 21 september vindt het Gesellige burencafé plaats. Daar wordt duidelijk wat het betekent om een Gesellige buur te zijn, worden ervaringen uitgewisseld en stellen buurtzorgcoördinatoren zich voor. Er wordt ook tijd gemaakt om te brainstormen om anderen enthousiast te maken om mee te werken als Gesellige buur. Het café is te vinden in café De Vetpompe langs de Rozendalestraat 64 in Wingene en opent de deur om 19.30 uur.