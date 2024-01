Buren houden vrolijke en schone nieuwjaarsreceptie in Wevelgem

De buren van de Neerhofstraat en hoek Roeselarestraat komen jaarlijks samen om het nieuwe jaar in te zetten. Dat gebeurde afgelopen week in de showroom van garage Denutte op de hoek met de Roeselarestraat.

Een beenhesp, ajuinsoep of een glaasje bubbels, er was aan alles gedacht. Voor de gelegenheid had buurman Geert Vanhauwaert een nieuwjaarsbrief opgesteld, helemaal gewijd aan het thema zeep. “De wereld is om zeep”, zong hij zoals Urbanus. Om te eindigen dat het nog niet allemaal om zeep is, of nog niet allemaal naar de wuppe. De buren kregen alvast een stuk zeep zodat ze het hele jaar door lekker zullen ruiken. (SL/foto SL)