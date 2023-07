Buren dienen bezwaar in tegen nieuw appartementsgebouw: “Dit is een symbooldossier”

Buren uit onder meer de Nieuwe Olm, de Olmstraat en Muizelstraat protesteerden vorige maand al tegen de komst van een nieuw appartementsgebouw. Tijdens het openbaar onderzoek ervan werden maar liefst 120 bezwaren ingediend. Om hun boodschap kracht bij te zetten, richten ze zich nu in een open brief aan het Waregemse stadsbestuur. “De kernen zijn al verzadigd.”

Het buurtcomité Nieuwe Olm, met inwoners uit de Olmstraat, Muizelstraat, Stationsstraat en Nieuwe Olm, is bezorgd over de komst van een nieuw appartementencomplex naast de parking van de Aldi. De bouw zou begin 2025 van start gaan. De buren vrezen voor extra parkeerdruk, verkeersoverlast en de wijziging van het groene karakter van de wijk. Tijdens het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning werden 120 bezwaren ingediend.

In een open brief richt het buurtcomité zich aan het Waregemse schepencollege, en in het bijzonder aan schepen Kristof Chanterie. “Als kandidaat-burgemeester wil Chanterie vooral inzetten op klimaat, meer groen in het straatbeeld en een veiligere mobiliteit voor de zwakke weggebruiker. Hij krijgt hierbij brede steun van zijn partijgenoten”, klinkt het in de brief.

Druist in tegen visie

“Als inwoners van Groot-Waregem kunnen we dat, samen met de 120 bezwaarders tegen het project Olmstraat-Nieuwe Olm, alleen maar toejuichen. Zoals wel vaker naar aanloop van de verkiezingen, worden er allerlei beloftes gedaan. Beloftes nakomen echter… is soms iets anders. Als huidig schepen van Omgeving kan u nu al beloftes kracht bijzetten op vlak van groen en mobiliteit. Concreet betekent dit dat u de aanvraag voor de bouw van 39 wooneenheden in de Olmstraat-Nieuwe Olm niet kan vergunnen.”

De buren vrezen voor extra parkeerdruk, verkeersoverlast en de wijziging van het groene karakter van de wijk. © LV

“Omdat er dan alweer veel groen in het straatbeeld zou verdwijnen. Omdat het nieuwe wooncomplex voor een verkeersinfarct en enorme parkeerlast zal zorgen in onze al fietsonveilige stad. En niet in het minst omdat het indruist tegen uw toekomstige visie voor onze stad. Bij uitbreiding kan u eigenlijk geen enkel grootschalig wooncomplex meer vergunnen in onze kernen omdat deze al verzadigd zijn.”

Holle woorden

“Mensen vergeten snel, zegt men wel eens. Maar zó snel zullen wij niet vergeten. Als dit waanzinnig woonproject erdoor komt, zullen wij iedereen er blijvend aan herinneren dat uw beloftes slechts holle woorden zijn. In die zin wordt dit project en hoe u daarmee omgaat echt een symbooldossier. Laat ons in elk geval hopen dat de nieuwe burgemeester – wie dat ook zal zijn – een burgervader wordt en niet zozeer een bouwmeester.”

“Het is nog veel te voorbarig om over dit dossier uitspraken te doen”, reageert schepen Chanterie. “Het openbaar onderzoek is nog maar net afgerond. De volgende stap is bekijken wat die bezwaren inhouden. Nadien zal onze dienst omgeving advies geven, waarna het dossier bij het schepencollege terechtkomt.”

“Er zijn inderdaad 120 bezwaren ingediend. Al hoop ik wel dat die afkomstig zijn van bewoners uit de buurt. Want ik merk dat de partij Groen mee protesteert en deze zaak als symbooldossier gebruikt. Nogmaals, het is nog veel te voorbarig. We gaan dit dossier zoals alle andere tot in het detail onderzoeken. (LV)