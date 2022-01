Buren Broelparking verzetten zich tegen grootschalig bouwproject:“Bouw Broel niet vol, maak hier een stadspark”

Het buurtcomité Save Parking Broel stapt naar de Provincie om de bouw van zes woningen en 75 appartementen op de site van de voormalige feestzaal Orangerie Broel aan de Dam te temperen. Tegelijk dringen ze luidop aan om de parking Broeltorens niet zomaar open te stellen voor verdere verkaveling. Oppositiepartijen CD&V en Groen scharen zich achter het verzet van de buurt.

“Kijk,” wijst Luc T’Jollyn naar de witte gebouwen van de oude feestzaal Orangerie Broel langs de Dam. “Alles gaat hier tegen de vlakte. Daar komen zes woningen met wat groen en een straatje, hier drie appartementsblokken. Wij begrijpen dat de site niet zo kan blijven en dat de projectontwikkelaar die Dam 71 heeft gekocht, grote plannen heeft. Maar zo groot en zo veel… Dat kunnen we niet zomaar aanvaarden.”

Samen met een vijftal buurtbewoners trekt Luc het burenprotest tegen het bouwproject dat de Limburgse ontwikkelaar Ciril aan Dam en deels op de parking Broeltorens wil neerpoten. Dat toekomstbeeld kregen de buren eind september vorig jaar voor het eerst te zien, op een infovergadering die door de bouwpromotor en het stadsbestuur werd georganiseerd.

Wat met auto’s?

“Ik moet eerlijk zeggen: wij zijn toen enorm geschrokken”, schetst Luc de avond en weken die volgden. “Uit de beelden die we te zien kregen, konden we opmaken dat het appartementsgebouw maar liefst 7 bouwlagen zou tellen. Bijna het dubbel van het gebouw van de gewezen Orangerie en de hoogste gebouwen in de buurt. Voor omliggende bewoners betekent dat een probleem van inkijk en een verlies van zonlicht. Dat is ook het geval bij de zes woningen die tussen de bestaande huizen op de Dam en de IJerzkaai worden ingeplant. Zonder rekening te houden met de privacy van wie er vandaag woont, worden die huizen daar zomaar ingepropt. Bovendien neemt het project een veel grotere oppervlakte in dan vandaag het geval is. Daarvoor moet de huidige rooilijn opschuiven en sneuvelt er openbare ruimte , groen én publieke parking.”

In combinatie met een resem andere opgestarte bouwprojecten in de onmiddellijke omgeving (alles samen ruim 250 woongelegenheden, red.), vrezen de buren verder ook voor een toenemende parkeerdruk en een impact op de leefbaarheid in de buurt. “Voor het project op de feestzaalsite alleen zijn 81 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, exact evenveel als er woningen en appartementen staan gepland”, duidt Luc. “Wat met een tweede wagen? Wat met bezoekers? Die mensen zullen allemaal een plekje moeten vinden en dat in een wijk die qua parkeerruimte al langer problemen kent. Dat is simpelweg niet haalbaar en op langere termijn zeker niet houdbaar.”

Ruim 150 bezwaren

Het bouwproject parking Broel.

In een uitgebreid bezwaarschrift en met een petitie, ondertekend door 145 buurtbewoners, verzetten het comité Save Parking Broel zich tijdens het openbaar onderzoek tegen het verlenen van de verkavelingsvergunning. Tegen het project werden uiteindelijk in totaal 154 bezwaren geformuleerd. Zo goed als allemaal werden die ongegrond verklaard, waarna het Kortrijkse stadsbestuur de vergunning voor de bouwpromotor toekende. “Wij hebben het gevoel dat we genegeerd worden”, zucht Luc. “Het stadsbestuur pakt graag uit met Kortrijk Spreekt, participatie en inspraak, maar als het erop aankomt, dan wordt er niet naar de burger geluisterd. Wij stonden absoluut open voor een constructief gesprek, wij wilden sámen verder werken, maar door de starre houding van het stadsbestuur kregen we daar niet eens de kans toe. We zijn niet tegen het bouwproject, maar het kan voor ons niet op die schaal.”

Op 14 januari diende het buurtcomité, met de hulp van een raadsman, een officieel beroepsschrift in bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in de hoop de bouw nog te temperen. Concreet denken de omwonenden aan een maximum van vier bouwlagen in plaats van zeven, het schrappen van de zes voorziene woningen tussen de Dam en IJzerkaai in en het niet bouwen tot aan de nieuwe rooilijn zonder extra groen te voorzien. Daarnaast zien ze liever geen openbaar domein van de parking Broeltorens verdwijnen zonder dat het stadsbestuur meer duidelijkheid schept over de toekomst van de volledige parkingsite.

Parking verkavelen?

“Wij vrezen – en die vrees is meer dan terecht als je de simulatieplannetjes die verspreid werden, bekijkt – dat de Broelparking verder verkaveld zal worden”, aldus Luc T’Jollyn nog. “Dat is meer dan een brug te ver. De stad zou net moeten inzetten op verder vergroenen en meer ontharden in plaats van volbouwen. Waarom maakt men er geen centrale laadpalenparking voor elektrische voertuigen in combinatie met een fijn stadspark van? Je bent hier vlak bij het historisch centrum van Kortrijk, vlak bij de winkelstraten en de Grote Markt. En in de heel nabije toekomst zal de nood aan publiek bruikbare laadinfrastructuur alleen maar groeien. Dit is een buitengewone opportuniteit die voor een win-winsituatie voor de stad, de bewoners én de bezoekers kan zorgen. Zet daar toch op in, in plaats van nog maar eens appartementen.”